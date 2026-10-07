Velatorio de Piero: cuándo y dónde será la despedida del reconocido cantante

El velatorio de Piero se realizará este jueves 8 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el reconocido cantante y compositor muriera este miércoles a los 81 años. La despedida continuará el viernes con el traslado de sus restos al Cementerio de la Recoleta.

Familiares, amigos y seguidores podrán despedir al músico desde las 12:30 hasta las 20 de este jueves en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842.

En tanto, el cortejo fúnebre partirá el viernes 9 de octubre a las 11 y está previsto que llegue alrededor de las 11:30 al Cementerio de la Recoleta, donde descansarán sus restos.

Una trayectoria de más de cinco décadas

Piero de Benedictis murió durante las primeras horas de este miércoles, según se informó a través de sus cuentas oficiales. El artista dejó una extensa trayectoria vinculada con la canción popular y las composiciones de contenido social.

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía tres años. En el país desarrolló la mayor parte de su carrera y, junto al poeta José Tcherkaski, creó canciones que atravesaron generaciones, publicó NA.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra “Mi viejo”, convertida en uno de los grandes clásicos de su repertorio. A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones, entre ellas un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.