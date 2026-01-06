 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Quién fue el primer eliminado del año de MasterChef Celebrity

Una nueva gala de eliminación dejó fuera a una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity, en una noche marcada por la exigencia del jurado y un desafío técnico que no admitió fallas.

6 de Enero de 2026
Una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity dejó en claro que, en esta instancia del certamen, ningún participante tenía el lugar asegurado. El programa, conducido por Wanda Nara, volvió a mantener la tensión hasta el final y cerró la noche con una salida que sorprendió tanto a los concursantes como a la audiencia.

 

La emisión se desarrolló en el marco de modificaciones recientes en la grilla del canal y contó con una prueba de alta dificultad. El jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular evaluó cada plato con especial atención, sin margen para errores.

 

Una prueba que elevó la exigencia

El desafío de la noche consistió en cocinar mollejas, una proteína compleja que exige precisión en la limpieza, la cocción y el punto final. Si bien el jurado destacó el compromiso general y el esfuerzo de los participantes, varios platos evidenciaron fallas técnicas que resultaron determinantes en la definición.

 

Entre las mejores devoluciones se ubicaron las preparaciones de La Reini, Evangelina Anderson y La Joaqui, quienes lograron destacarse por el sabor y la correcta ejecución. Donato De Santis valoró el desempeño del grupo y les remarcó que habían logrado demostrar su crecimiento dentro de la competencia.

 

También tuvieron una noche positiva El Turco Husaín, que llamó la atención del jurado al incorporar queso azul a su preparación, y Marixa Balli, quien volvió a mostrar regularidad y evolución. Germán Martitegui alentó a ambos a sostener el nivel de cara a las instancias decisivas del certamen.

Definición y salida inesperada

La tensión máxima llegó en el cierre de la gala, cuando Ian Lucas, Sofi Martínez y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en la cuerda floja. Tras una devolución intensa del jurado, Ian Lucas logró continuar en competencia pese a haber asumido riesgos en su plato.

 

Finalmente, la eliminada de la noche fue Sofi Martínez. La periodista deportiva no alcanzó las expectativas del jurado en una instancia clave y debió despedirse del reality, en una decisión que generó sorpresa por el crecimiento que había mostrado en las últimas semanas.

 

Cabe recordar que en la gala anterior había quedado eliminada Momi Giardina, lo que reforzó la idea de que la competencia ingresó en una etapa implacable. Con menos participantes, desafíos cada vez más complejos y un jurado sin concesiones, MasterChef Celebrity avanza hacia su tramo más exigente, donde cada error puede resultar decisivo.

Temas:

Masterchef eliminación Sofi Martínez Wanda Nara
