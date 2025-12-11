 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos ¿Impensado romance?

Qué pasa entre Luciana Salazar y Ramiro Marra: “Nos matamos de risa”

11 de Diciembre de 2025
Luciana Salazar y Ramiro Marra.
El incipiente romance de Luciana Salazar y el libertario Ramiro Marra dejó atónito a la escena de la farándula y es que ahora, la mediática reveló cómo fue la primera cita y la forma en que ya se conocían.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la periodista Paula Varela compartió los mensajes en los que Salazar contó: “Nos vimos ayer por primera vez en un restaurante y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos dimos cuenta de que nos unían nuestras infancias”.

 

Lejos del perfil de guerra judicial contra Martín Redrado por la responsabilidad de su hija Matilda, “Luli” describió a Marra como “muy amoroso” y señaló: “Me contó anécdotas de mi vida que ni yo misma me acordaba”.

El relato indica que ambos se conocieron en la infancia, en sus respectivos colegios: “Lo que me hizo reír, él iba a un colegio de varones y yo de mujeres, los colegios se unían y ahí le había echado el ojo. Ahora nos seguimos en instagram y me hizo la noche”.

 

“Le conté a él que una persona relacionada a la política me lo quería presentar anteriormente. Nos matamos de risa, no nos fuimos juntos, pero si me invita a una cita, le respondo en privado”, cerró la ex vedette. (Fuente: NA-Vía País)

