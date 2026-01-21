Marta Fort se refirió a los dos choques que protagonizó en una misma cuadra: “Frené en seco”

Un episodio inesperado sacudió el mediodía del sábado 17 de enero en el barrio porteño de Belgrano. Martita Fort protagonizó un doble accidente de tránsito en la intersección de Migueletes y Olleros, que terminó con una mujer mayor hospitalizada.

La hija de Ricardo Fort fue impactada primero por una moto y, segundos después, embistió a una mujer de 89 años, quien habría cruzado la calle de manera indebida. Según información brindada en el programa de Ángel de Brito, la señora sufrió fractura de pelvis tras el incidente.

Tras el revuelo que generó el hecho, Martita rompió el silencio en La Casa de Verano Stream, relatando con detalle lo ocurrido mientras se dirigía a entrenar. “Yo estaba yendo al gimnasio y, a tres cuadras, de repente escucho un ‘pa’. Me quedo intentando reaccionar y veo para atrás que había un chico tirado, que me había chocado en moto”, explicó.

Detalles del accidente

La joven detalló que ya venía desacelerando cuando intentó esquivar un auto estacionado en doble fila. “Había un 208 en balizas que me tapaba la vista. Cuando lo intento sobrepasar por la izquierda, veo recién a la señora casi encima del auto”, relató. En ese momento, frenó de manera brusca y se produjo el impacto.

“Yo freno en seco y la señora se agarra del auto. Con el rebote...”, continuó, visiblemente conmocionada, describiendo cómo se sucedieron los segundos que provocaron la colisión.

Martita Fort destacó un dato clave que podría ser determinante para esclarecer lo sucedido: “Lo que me salvó un poco es que justo había una cámara en vivo grabando. Por suerte se pudo comprobar todo”. La grabación permitirá a las autoridades y testigos reconstruir con precisión la secuencia del accidente.

Consecuencias y contexto

El accidente generó movilizó a los servicios de emergencia, quienes trasladaron a la mujer de 89 años al hospital.

Por su parte, Martita Fort reafirmó que todo sucedió de manera inesperada mientras se dirigía a entrenar y que su prioridad fue asistir a los involucrados. La cobertura mediática y la difusión del video grabado podrían ser clave para determinar responsabilidades y esclarecer la dinámica del accidente.