Choque en Palermo: la hija de Ricardo Fort atropelló a dos personas

La hija de Ricardo Fort, Marta Fort, protagonizó un choque en el barrio porteño de Palermo en el que resultaron lesionados dos peatones, entre ellos una mujer de 89 años que fue trasladada a un centro de salud.

El hecho vinculó nuevamente a la familia del empresario Ricardo Fort en la esfera mediática. Según el parte policial, la conductora embistió a las víctimas cuando transitaba por la zona de Migueletes al 1158, en plena franja vespertina.

Asistencia médica y primeras actuaciones

El SAME arribó al lugar y asistió en primer término a la mujer, quien quedó inconsciente tras el impacto y fue derivada al Hospital Rivadavia para estudios complementarios. En tanto, un hombre de 31 años presentó traumatismos leves y recibió atención en la vía pública sin necesidad de traslado, indicaron fuentes policiales.

Testigos mencionaron que la adulta mayor habría cruzado a mitad de cuadra, circunstancia que dificultó la maniobra de la conductora. El vehículo involucrado fue un BMW y la intervención estuvo a cargo de personal de la Comuna 14 de la Policía de la Ciudad.

Marta Fort atropello a una señora en belgrano a las 12 del mediodia en migueletes y olleros. La señora cruzo a media calle y martita fort no logro esquivarla. La señora esta fuera de peligro. #LAM pic.twitter.com/5mJeW6zZZs — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 17, 2026

Reconstrucción y encuadre judicial

La reconstrucción inicial del hecho ubica a la automovilista circulando por Migueletes cuando se produjo el contacto con los peatones. Tras la asistencia del SAME, la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Ferteins, dispuso la notificación de la conductora y el inicio de actuaciones por lesiones.

De acuerdo con fuentes del caso, no hubo detenciones en la escena y la joven se retiró luego de cumplir con los requerimientos de las autoridades. La situación procesal quedará sujeta a la evolución clínica de la mujer lesionada y a eventuales peritajes viales, mientras la causa avanza con el correspondiente seguimiento judicial.

En el plano mediático, el apellido Ricardo Fort reaparece ligado a un episodio policial, ahora en torno a la figura de su hija Marta, quien se desempeña como influencer y modelo. El expediente se encuentra en curso y las autoridades no difundieron por el momento nuevos detalles.