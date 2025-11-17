El minivestido de encaje con el que Martita Fort captó todas las miradas

La influencer volvió a captar la atención con un audaz minivestido total white, repleto de encaje y transparencias. Su estilo vanguardista encendió las redes y confirmó su lugar como referente de moda.
Marta “Martita” Fort volvió a convertirse en tendencia tras compartir en redes sociales una serie de fotografías donde se la vio luciendo un minivestido de encaje y transparencias en color total white. La influencer, que acumula miles de seguidores y es una de las personalidades más activas en Instagram, reafirmó su presencia en la escena fashion con un outfit que combinó audacia, elegancia y un toque vanguardista.
La hija de Ricardo Fort es reconocida por su estilo distintivo, siempre atento a las últimas novedades del mundo de la moda. Sus seguidores celebran cada nuevo look y la ubican como una verdadera it girl, capaz de transformar cualquier evento en una pasarela improvisada.
Encaje, transparencias y un corset protagónico
En esta ocasión, Martita eligió un vestido muy corto confeccionado en encaje blanco con sectores completamente transparentes. La parte superior fue diseñada como un corset escotado que realzó su figura, mientras que la falda, ultra ajustada, completó un conjunto pensado para resaltar cada detalle.
El estilismo se complementó con un peinado prolijo y moderno: cabello recogido, algunos mechones sueltos enmarcando el rostro y un maquillaje cargado de intención. Optó por un delineado negro intenso y labios rojos brillantes, un clásico que elevó aún más la estética nocturna de su outfit.
Una influencer que marca tendencia
Cada aparición de Martita Fort genera repercusión inmediata en redes sociales. Sus seguidores reaccionan con miles de likes y comentarios que celebran su estilo audaz y su constante búsqueda por innovar. Los looks atrevidos se convirtieron en su sello personal, consolidando su lugar como referente entre las tendencias juveniles del país.
La influencer suele compartir parte de su rutina diaria, pero son sus elecciones de moda las que más impacto generan. En esta oportunidad, volvió a jugar al límite con una prenda de alto impacto visual, y cosechó elogios por su capacidad para anticipar los must de la temporada. (Vía País)