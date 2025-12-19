Marta Fort brilló como sirena con una bikini de lúrex para una sesión de fotos en la piscina

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Marta Fort se luce con modelos veraniegos en bronce y blanco, complementados con accesorios dorados y maquillaje destacado, en una sesión en la piscina y la vegetación.

19 de Diciembre de 2025
Se lució con un color bronce que no pasó desapercibido.
Se lució con un color bronce que no pasó desapercibido. Foto: Matías Salgado

REDACCIÓN ELONCE

Marta Fort, hija del reconocido empresario Ricardo Fort, sigue destacándose por su estilo único y audaz. En una reciente sesión fotográfica en medio de la naturaleza, se lució con un impactante modelo color bronce de lúrex que no pasó desapercibido. El conjunto, que incluía un corpiño triangular y una bombacha cavada, estaba adornado con delicados apliques metálicos dorados, realzando su figura de manera sofisticada y moderna.

Detalles que realzan el estilo: collar y tatuajes

El escenario, una frondosa vegetación y la piscina de fondo, aportaron el ambiente ideal para resaltar su belleza y su estilo. Como complemento perfecto para su look, Marta optó por un collar de cuentas rojas grandes que le dio un toque vibrante y veraniego. Además, su cabello lucía suelto con ondas al estilo sirena, mientras que su maquillaje, que enfatizaba su mirada con un delineado preciso y máscara de pestañas, acentuaba aún más su presencia cautivadora. También dejó ver sus tatuajes de escorpión y mariposas, pequeños detalles que hacen parte de su personalidad y estilo.

Elegancia veraniega con enterizo blanco y gargantilla brillante

Para completar el despliegue de moda, Marta posó con un enterizo blanco strapless, que presentaba una abertura en el frente y un adorno metálico dorado, un diseño que reflejaba su gusto por las piezas llamativas y elegantes. Pasada por agua, su look fue complementado con una importante gargantilla de varias hileras de cuentas brillantes, un accesorio que aportó aún más glamour a la sesión. Sin duda, Marta Fort dejó claro que el verano es su temporada favorita para brillar con sus opciones de moda audaces y frescas.

Temas:

Marta Fort sesión de fotos Temporada de verano bikini
