Marta Fort brilló como sirena con una bikini de lúrex para una sesión de fotos en la piscina

REDACCIÓN ELONCE
Marta Fort se luce con modelos veraniegos en bronce y blanco, complementados con accesorios dorados y maquillaje destacado, en una sesión en la piscina y la vegetación.
Marta Fort, hija del reconocido empresario Ricardo Fort, sigue destacándose por su estilo único y audaz. En una reciente sesión fotográfica en medio de la naturaleza, se lució con un impactante modelo color bronce de lúrex que no pasó desapercibido. El conjunto, que incluía un corpiño triangular y una bombacha cavada, estaba adornado con delicados apliques metálicos dorados, realzando su figura de manera sofisticada y moderna.
Detalles que realzan el estilo: collar y tatuajes
El escenario, una frondosa vegetación y la piscina de fondo, aportaron el ambiente ideal para resaltar su belleza y su estilo. Como complemento perfecto para su look, Marta optó por un collar de cuentas rojas grandes que le dio un toque vibrante y veraniego. Además, su cabello lucía suelto con ondas al estilo sirena, mientras que su maquillaje, que enfatizaba su mirada con un delineado preciso y máscara de pestañas, acentuaba aún más su presencia cautivadora. También dejó ver sus tatuajes de escorpión y mariposas, pequeños detalles que hacen parte de su personalidad y estilo.
Elegancia veraniega con enterizo blanco y gargantilla brillante
Para completar el despliegue de moda, Marta posó con un enterizo blanco strapless, que presentaba una abertura en el frente y un adorno metálico dorado, un diseño que reflejaba su gusto por las piezas llamativas y elegantes. Pasada por agua, su look fue complementado con una importante gargantilla de varias hileras de cuentas brillantes, un accesorio que aportó aún más glamour a la sesión. Sin duda, Marta Fort dejó claro que el verano es su temporada favorita para brillar con sus opciones de moda audaces y frescas.