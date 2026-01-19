Qué hizo Marta Fort tras atropellar a una mujer de 89 años

Este sábado al mediodía, Marta Fort protagonizó un accidente en el barrio porteño de Belgrano, cuando atropelló a una mujer que habría cruzado la calle de manera imprudente. La joven permaneció en la escena mientras actuaban los servicios de emergencia y las autoridades policiales.

Cómo reaccionó Marta Fort tras el atropello

Tras el atropello, Marta avisó de inmediato a su entorno y se comunicó con su tío Eduardo Fort y con su abogado César Carozza para informar lo ocurrido y avanzar con los pasos correspondientes. En paralelo, se activó el operativo de asistencia y personal médico se acercó rápidamente a la zona para evaluar a la víctima.

En las fotos y videos que circularon en redes sociales se la ve afectada, conmovida y en estado de shock por el episodio, sin poder ocultar la angustia mientras esperaba novedades sobre la mujer atropellada.

Marta Fort quedó a disposición de la Justicia

Fort quedó a disposición de la Justicia y se retiró una vez que se completaron los trámites habituales para este tipo de casos. En paralelo, la mujer fue trasladada de manera preventiva a un centro de salud, donde fue evaluada para descartar lesiones de gravedad y se confirmó que está fuera de peligro.

Según explicó el abogado César Carozza en declaraciones a TN Show, el episodio ocurrió cuando la mujer cruzó de forma indebida mientras la influencer circulaba por la zona. “Fue un accidente de tránsito. La señora no está mal, pero el SAME actuó como corresponde y la llevaron a revisión”.

Luego del procedimiento policial, la hija de Ricardo Fort regresó a su domicilio, mientras se terminaban de completar las actuaciones en el lugar y se reunía la información necesaria sobre lo ocurrido.

En paralelo, el caso continuará su curso administrativo y judicial, con la elaboración del sumario correspondiente, la incorporación de informes y la denuncia formal del siniestro por parte de su representación legal, que seguirá el proceso ante las autoridades.