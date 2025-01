Interna en Los Palmeras: fuerte acusación del hijo de Cacho Deicas contra un integrante del grupo

Rubén "Cacho" Deicas sufrió un ACV y la banda Los Palmeras tuvo que buscar una nueva voz para el grupo y no suspender las presentaciones que tienen previstas este verano.

Pero el problema de salud de Deicas generó una fuerte interna.

El hijo del líder de la banda, Luciano Deicas, aseguró que le están insistiendo para regresar cuando la prioridad en este momento es que pueda recuperarse como corresponde.

“La idea era que el proceso de recuperación fuera dentro de todo normal, más allá de que nuestro padre es una figura pública. (Pero), lamentablemente, está el peso de esta gente que salió a hablar cosas que no son. Todo tiene un límite”, expresó el hijo de Cacho, que también compartió unos chats que cruzó con otro de los integrantes de la banda, Marcos Camino.

“Desgraciadamente, su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Solo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, había aegurado Marcos Camino.

Pero su hijo Luciano desmintió todo y dijo que nunca le negaron a su padre el uso de su celular. “Como familia, hemos aguantado cosas que nunca hicimos públicas”, aseguró.

“Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar estas dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula”, manifestó Luciano.