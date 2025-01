La foto de Cacho Deicas tras los primeros días en su casa y el posteo de la familia

Luego de las polémicas declaraciones de Marcos Camino, quien aseguró que la familia de Cacho Deicas, no le permite a la banda Los Palmeras comunicarse con él, la familia del cantante realizó un posteo en las redes sociales del cantante para comunicarse de forma directa con sus fanáticos fanáticos y enviar un mensaje sobre la salud del cantante.

Lejos de la confrontación, optaron por ponerle paños fríos a la situación y se limitaron a contar sobre el estado de salud de Deicas. "La familia de Cacho Deicas queremos transmitirles de su parte, que va muy bien en su recuperación, desde la tranquilidad de su hogar y con terapias ambulatorias de rehabilitación", expresaron.

Además, le agradecieron a los fanáticos "la preocupación y las hermosas muestras de apoyo, fuerza y respeto que tienen para con él en esta instancia especial de su salud". "Un gran abrazo de parte Cacho", finalizó el posteo.

Qué le pasó a Cacho Deicas

Rubén Héctor "Cacho" Deicas, cantante de Los Palmeras, recibió el alta médica el miércoles 15 de enero, luego de sufrir un ACV isquémico transitorio y estar internado desde el jueves 9 de enero en un sanatorio de Santa Fe. La salud del cantante, preocupó a los fanáticos de Los Palmeras y a la comunidad musical de Santa Fe.

El artista santafesino de 72 años se mantiene activo con la banda y se presentó en Rosario a finales del 2024. Desde sus comienzos con Los Palmeras en 1972, se consolidó como uno de los referentes de la banda y de la cumbia a nivel nacional.

Rubén Héctor "Cacho" Deicas.

Declaraciones de Marcos Camino

Marcos Camino expresó este fin de semana su preocupación al señalar que la familia del cantante no le permite contactarlo ni obtener información sobre su estado actual.

“Estoy en la misma situación que el público: no sé absolutamente nada de su salud porque la familia no lo permite. Intentamos comunicarnos, pero no tenemos respuestas", afirmó Camino en declaraciones a la prensa.

Ante la pregunta de si esta actitud le dolía, Camino respondió: “Particularmente, por ser un amigo de años, sí. No sé si decir que me duele, pero siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido en vano. Yo no soy su enemigo, soy un amigo de él de toda la vida. Y que no me permitan hablar con él me parece una cuestión bastante jodida".

Marcos Camino y Cacho Deicas.

Pablo López en los zapatos de Cacho Deicas

Los problemas de salud de Rubén “Cacho” Deicas, voz histórica de Los Palmeras, impactó de lleno en el ambiente de la movida tropical este verano. Luego de sufrir un ACV y tras una breve estancia en un sanatorio santafesino, los médicos le permitieron al artista regresar a su casa, donde se recupera rodeado de su familia.

La duda de muchos, en ese marco, era qué pasaría con el grupo. Lo cierto es que Cacho levantó el pulgar para seguir trabajando. Comenzaron entonces los movimientos para encontrar una voz y muchas señales apuntaban al mismo nombre: Pablo López.

Pablo López.

El músico de 37 años fue elegido para darle voz a clásicos como "El bombón asesino", “Doble vida”, “Olvídala”, “Perra” y “Qué quiere la Chola”, entre otros. En diálogo con La Capital, el cantante no guarda palabras para mostrar su agradecimiento: “Honor”, “privilegio” y “bendición” son algunas de las que repite en el diálogo que mantiene con este medio, desde Concepción del Uruguay, donde dio su primer recital en los zapatos de Deicas.

Además, reconoció que es “una pesada mochila ocupar el lugar de una eminencia como Cacho”.