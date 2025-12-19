El Indio Solari será distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UBA

REDACCIÓN ELONCE
La Universidad de Buenos Aires resolvió otorgarle el Doctorado Honoris Causa a Carlos “Indio” Solari en reconocimiento a su aporte fundamental a la cultura popular, su trayectoria artística de más de cinco décadas y la influencia de su obra en el pensamiento crítico y social.
La Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar el título de Doctor Honoris Causa, su máxima distinción honorífica, a Indio Solari, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y a su aporte fundamental a la cultura popular argentina y latinoamericana. La decisión fue adoptada por el Consejo Superior de la institución en su última sesión y quedó plasmada en una resolución oficial.
El reconocimiento fue impulsado por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, junto a los consejeros superiores Matías Rojo, Lucille “Lula” Levy y Xavier Pérez. El documento fue firmado por el rector Ricardo Gelpi y el secretario general del Rectorado, Juan Alfonsín, quienes avalaron formalmente la distinción al histórico músico.
En los considerandos, la resolución destacó que, con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la obra musical de Carlos Alberto Solari lo convirtió en una figura central del rock argentino y latinoamericano, además de señalarlo como una personalidad destacada del arte y la cultura popular del país.
De los Redonditos a Los Fundamentalistas
El texto oficial subrayó el rol de Solari como fundador y voz emblemática de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes de la historia del rock nacional. La resolución remarcó que el proyecto no solo marcó hitos musicales, sino que también generó experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo, caracterizadas por una fuerte identidad cultural y social.
Asimismo, se reconoció su etapa posterior como referente creativo y vocalista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, formación con la que desarrolló una prolífica carrera solista y consolidó un nuevo capítulo de su obra artística, manteniendo un vínculo profundo y singular con su público.
Una obra que marcó generaciones
El Consejo Superior de la UBA enumeró la relevancia de la discografía de Solari, tanto en su etapa con los Redonditos como en su carrera solista. Entre los álbumes mencionados se encuentran Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto, cordero atado (1993) y Luzbelito (1996), considerados piezas fundamentales del rock argentino.
En cuanto a su producción posterior, la resolución destacó trabajos realizados junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, como El tesoro de los inocentes (bingo fuel) (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), además de registros en vivo y producciones recientes en formatos audiovisuales y digitales.
Letras, pensamiento crítico y análisis académico
Uno de los aspectos centrales que fundamentaron la distinción fue el impacto cultural y simbólico de las letras de Solari. La resolución señaló que sus composiciones, de notable densidad poética y simbólica, fueron objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas, entre ellas la filosofía, la sociología, la literatura y los estudios culturales.
El Consejo Superior destacó que su obra contribuyó a la construcción de un lenguaje propio dentro del rock argentino, articulando referencias literarias, filosóficas y políticas con una mirada crítica sobre la realidad social, el poder, las desigualdades y las formas de vida de amplios sectores populares. En ese sentido, se subrayó la relación singular y profunda que el artista construyó con su público a lo largo de los años.
Premios y distinciones previas
La resolución también repasó los numerosos reconocimientos que recibió Solari a lo largo de su carrera. Entre ellos se mencionaron el Premio Konex 1995 al Cantante Masculino de Rock, el Premio Konex de Platino 2015 como Solista Masculino de Rock y la distinción como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires otorgada por la Legislatura porteña, en atención a su trayectoria artística y a la influencia de su obra en la vida cultural y social del país.
Un legado incorporado al patrimonio simbólico
Finalmente, el documento concluyó que, en virtud de la originalidad de su obra, su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico argentino, la Universidad de Buenos Aires resolvió concederle el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari, inscribiendo su legado dentro del reconocimiento académico e institucional más importante de la casa de estudios. (Con información de Infobae).