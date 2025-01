No siempre fue Cacho: quién era el primer cantante de Los Palmeras

Aunque parece un episodio inédito, Los Palmeras ya habían enfrentado el desafío de cambiar de cantante mucho antes de la reciente internación de Cacho Deicas. El vocalista de 72 años recordó en varias oportunidades cómo el público lo recibió con resistencia cuando asumió el micrófono tras la salida de su antecesor.

Deicas contó que su inicio en Los Palmeras fue complicado. En 1978, Marcos Camino lo convocó para formar parte de la banda de cumbia santafesina mientras él lideraba un grupo de música melódica, Los Búfalos. A pesar de las dudas, aceptó el desafío y dio el salto al mundo de la movida tropical. Sin embargo, al principio, no logró conectar con el público. "La gente no me daba bolilla; tenían en la cabeza la figura y la voz del cantante anterior", recordó en una reciente entrevista.

¿Quién fue el primer cantante de Los Palmeras?

La banda santafesina, fundada en 1972 como Sexteto Palmeras, tuvo como primer vocalista a Czeslav "Yuli" Popowicz, un músico de raíces italianas con una década de experiencia. Yuli grabó los primeros dos discos del grupo antes de continuar su carrera con su proyecto personal, Yuli y Los Girasoles, que también alcanzó relevancia en el género. Popowicz falleció el 12 de junio de 2021, dejando un importante legado musical.

Tras la salida de Yuli, Rubén Héctor Deicas tomó la posta en un momento clave para el crecimiento de Los Palmeras. Deicas marcó un contraste con el estilo de su antecesor, lo que hizo que su adaptación fuera compleja. Según recordó, la diferencia entre ambos "era como el día y la noche".

"Yuli" Popowicz

El primer disco con Cacho como vocalista, Morenita cumbiambera, se lanzó ese mismo año, seguido por Basta de orgullo. Sin embargo, el público no lo aceptaba por completo. Fue con el tercer álbum, Nadie quede sin bailar, y su canción "Esa" que Deicas logró conquistar a los oyentes. "Ahí pude entrar en la gente", aseguró.

Deicas: del rock a la cumbia

El vínculo entre Marcos Camino y Cacho Deicas se remonta a su adolescencia. Mientras Camino trabajaba en una disquería, Deicas lo visitaba regularmente mientras repartía alimentos. Ambos compartían su amor por la música, aunque el estilo de Cacho en esos años estaba más ligado al rock y las canciones comerciales, como las de Los Gatos.

Cuando Yuli dejó Los Palmeras, Camino apostó por su amigo, a pesar de las diferencias estilísticas. Sin embargo, el cambio no fue sencillo. "Me decían en la cara: 'Vos sos de otro palo'", recordó Deicas sobre sus primeros años con la banda.

Deicas se recupera tras sufrir un ACV

Hoy, Cacho Deicas es sinónimo de cumbia santafesina y un emblema de Los Palmeras. Mientras se recupera de sus problemas de salud, Pablo López lo reemplaza en el escenario, manteniendo vivo el sello inconfundible del grupo. (La Capital)