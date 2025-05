Gabriel Gómez: "Patronato se recuperó, lo ganamos y eso habla bien del grupo"

Patronato venció a Racing de Córdoba 3 a 2 en Paraná por la Primera Nacional y, tras el encuentro, el entrenador Gabriel Gómez habló ante Elonce. "Fue una victoria sufrida, ya que nosotros hacemos lo bueno y también lo malo. Les dije en el entretiempo que a los dos goles los regalamos. Después, el equipo hizo un muy buen partido en líneas generales, pero los errores en el fútbol te cuestan caros y lo sufrimos".

Pese a esos momentos complicados, el DT remarcó que el rendimiento fue positivo: "El equipo tuvo actitud, jugó bien por momentos y creó situaciones, pero debemos corregir estas fallas que cometimos en algunos sectores del campo, que ya lo hemos hablado".

La clave: recuperarse ante la adversidad

El técnico también destacó la fortaleza anímica de sus jugadores frente a un rival peligroso. "Sabíamos que iban a apostar al juego directo y a aprovechar algún error nuestro. Lo positivo es que el equipo se recuperó, porque no cualquiera lo hace luego del segundo gol. Lo empatamos y lo pudimos ganar otra vez. Eso habla bien del grupo, que está fuerte".

Al analizar el desarrollo del encuentro, fue claro: "En el juego fuimos superiores. El equipo, más en el primer tiempo, provocó muchas situaciones de gol y cometió errores que nos costaron que ellos nos den vuelta el partido. Fueron fallas individuales más que colectivos en sectores del campo que son peligrosos".

Nombres propios y el valor del grupo

Consultado sobre los puntos altos del equipo, destacó: "Los dos laterales, Maximiliano Rueda y Gonzalo Asís, hicieron un gran partido. Juan Barinaga y Federico Castro también fueron de los mejores. Después, todos colaboraron en su función".

Respecto a las dificultades en el sector defensivo por lesiones y cambios de posiciones, el entrenador valoró la respuesta del plantel: "Contamos con un equipo que es un muy buen grupo humano y están preparados. AsÍs hace mucho que no le tocaba, tuvimos una charla en la semana, le dije que le había visto algunas cosas buenas y lo demostró adentro de la cancha".

Gómez también hizo un paralelismo con el empate anterior ante Atlanta, que había sido vital desde lo anímico. "Esto es la frutilla del punto de ese juego. Para que a esa igualdad le diéramos valor, hoy teníamos que ganar", afirmó.

Sobre la situación de Juan Pablo Mazza, que dejó la cancha durante el partido, fue contundente: "Lo quiero aclarar, me pidió cambio porque tenía una contractura en el aductor. Me dijo ‘te pido disculpas, pero no puedo seguir dando ventaja’ e hice la modificación. Nunca voy a hacer un cambio en un arquero por un error, ni lo voy a hacer".

Finalmente, valoró lo que significa esta victoria de cara al futuro inmediato: "El triunfo es para seguir estando en la conversación de los clasificados. Seguimos en ese lote y nos vamos alejando de atrás. El objetivo nuestro es entrar el Reducido y hay que seguir trabajando".