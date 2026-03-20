Falleció Chuck Norris: el legendario actor tenía 86 años

La leyenda del cine de acción, murió este jueves a los 86 años. Se encontraba internado tras sufrir una urgencia en la isla de Hawái.
El célebre actor estadounidense Chuck Norris, una leyenda del cine, murió a los 86 años en Hawái, donde se encontraba internado tras sufrir una urgencia en la isla de Hawái.
La familia del artista dio a conocer la noticia de su fallecimiento a través del perfil oficial de Instagram de Norris. "Les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, comienza diciendo el posteo.
El posteo en el que la familia de Chuck Norris comunica su fallecimiento.El posteo en el que la familia de Chuck Norris comunica su fallecimiento.
“Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba", reconoció la familia del actor.
Como dice el posteo, a través de su trabajo, Chuck Norris "inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”. A pesar de reconocerse destrozados por la noticia, sus familiares despidieron al actor con sus mejores recuerdos: "Estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él".
Es su propio entorno el que reconoció lo que significaba el amor de sus seguidores en todo el mundo: "Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”, publicó su entorno.