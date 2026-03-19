Ian Lucas ganó MasterChef Celebrity Argentina y se consagró campeón frente a Sofía Gonet

En una final vibrante y llena de emoción, Ian Lucas se consagró como el gran ganador de MasterChef Celebrity Argentina tras imponerse ante Sofía Gonet en la cuarta temporada del certamen.

El momento decisivo llegó tras la devolución del jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, quienes destacaron el crecimiento, la creatividad y la disciplina del influencer a lo largo de la competencia.

Al escuchar su nombre como ganador, Ian no pudo contener la emoción: se arrojó al piso, lloró y celebró junto a su familia. “Es un sueño haber compartido todo esto con ustedes. Con trabajo y esfuerzo llega todo”, expresó visiblemente conmovido, y también dedicó palabras a su rival: “Reini, te felicito, sos la número uno”.

Como campeón, se llevó un premio de 50 millones de pesos, el trofeo y un completo equipamiento de cocina.

La final tuvo un alto nivel gastronómico. Para la entrada, Ian presentó un plato con fuerte impronta personal: fainá con provolone, pimientos asados y anchoas marinadas, que emocionó al jurado. En tanto, Gonet apostó por sabores argentinos con una trucha patagónica cruda acompañada de una criolla norteña.

Foto: Telefe

En el plato principal y el postre, ambos finalistas mantuvieron la exigencia. Ian cerró su menú con un arroz con leche al caramelo, banana bruleada y frutas, mientras que “La Reini” presentó un sofisticado brulé de higos con crema inglesa y dulce de leche.

Durante la devolución final, Martitegui resaltó el recorrido del ganador y su capacidad de superación, mientras que Betular elogió su energía y De Santis destacó su disciplina y compromiso con el aprendizaje.

El campeón también agradeció al equipo del programa y a la conducción de Wanda Nara, a quien definió como “la número uno”.

De esta manera, Ian Lucas se suma a la lista de ganadores del ciclo, que incluye a Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Mica Viciconte, consolidándose como una de las revelaciones de esta edición.