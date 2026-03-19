Tevez y la desopilante degustación de fernet con Evra y Ji Sung Park: “¿Water?"

Carlitos Tevez recibió a sus amigos de su paso por Manchester United, Patrice Evra y a Ji Sung Park en su casa en Buenos Aires. A la hora del almuerzo, se dio un momento divertido en torno a la espirituosa bebida cordobesa.
Carlos Tevez protagonizó un desopilante encuentro con sus antiguos compañeros del Manchester United, Patrice Evra y Ji Sung Park, al invitarlos al cumpleaños de uno de sus hijos y la pata cordobesa no tardó en aparecer.
El evento tuvo lugar en la mansión del Apache en Buenos Aires, en un día de descanso de sus labores como entrenador de Talleres. El programa coreano Shoot for Love acudió con su equipo técnico para grabar la reunión.
No obstante, un breve pero divertido momento se llevó el interés de los cordobeses. Un allegado a Tevez trajo vasos preparados con fernet con coca para compartir con los invitados y, en un principio, Ji Sung Park dio la negativa al decir que solo tomaba “water”, “agua” en inglés.
Ni lerdo ni perezoso, Carlitos arremetió: “No, ¿qué ‘water’? Con todo respecto, ‘my friend’“. Las risas se apoderaron del patio de la casa y el coreano aclaró que no quería que lo vieran tomando bebidas alcohólicas al frente de las cámaras.
La jornada continuó y los tres amigos siguieron disfrutando de una tarde de risas, diversión y recuerdos de sus etapas en el Manchester United, en las que forjaron un lazo de amistad que continúa vigente hasta la actualidad.