Denunciaron al actor estadounidense Will Smith por acoso sexual

El actor y músico estadounidense Will Smith fue denunciado por acoso sexual en una demanda presentada en el Tribunal Superior de California. La denuncia fue formalizada por un violinista que fue parte de la gira que encabezó el artista para promocionar su último álbum. En la acusación se sostiene que Smith habría tenido un “comportamiento depredador” durante el desarrollo del tour.
La demanda fue presentada el 31 de diciembre de 2025 por Brian King Joseph, violinista que trabajó junto al actor en la gira Based on a True Story: 2025, proyecto con el que Smith regresó a la música y al rap tras varios años alejado de los escenarios.
Según consta en la presentación judicial, los abogados del músico afirmaron que el protagonista de films como En busca de la felicidad y Yo, Robot “preparó deliberadamente el terreno para la explotación sexual” de Joseph a comienzos de 2025. En el escrito se describe una “serie traumática de eventos” ocurridos durante una escala de la gira en Las Vegas.
De acuerdo con la denuncia, el músico descubrió al regresar a su habitación de hotel que alguien había ingresado sin su consentimiento. Allí encontró una nota con un mensaje de tono sugestivo firmada por una persona identificada como “Stone F.”, además de diversos objetos personales que no le pertenecían, entre ellos toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila, un aro y documentación médica de un tercero.
Los representantes legales de Joseph señalaron que el violinista interpretó la situación como una “amenaza sexual” y temió que un desconocido regresara a su habitación para involucrarlo en actos no consentidos. Tras comunicar lo ocurrido, según la demanda, una persona del entorno laboral de Smith lo habría humillado y notificado de su despido.
El escrito judicial sostiene que el episodio le provocó al músico una grave angustia emocional, pérdidas económicas, daño a su reputación y secuelas psicológicas, entre ellas trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental, como consecuencia del despido.
Ante la denuncia, el abogado de Will Smith, Allen B. Grodsky, negó las acusaciones en declaraciones a la revista People. “Las acusaciones del señor Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para esclarecer la verdad”, expresó.
Por el momento, no trascendieron resoluciones judiciales sobre la causa, que continúa en etapa inicial, mientras el caso genera fuerte repercusión mediática en Estados Unidos y en el ámbito del entretenimiento.