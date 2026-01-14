Carnaval de Gualeguaychú: entrerrianos tendrán 50% de descuento en la entrada general este fin de semana

La Comisión Directiva anunció promociones exclusivas para vecinos de Gualeguaychú y de toda la provincia. Elonce detalla cómo acceder a los descuentos en la entrada general y a los beneficios en sectores VIP para la próxima noche del Carnaval.
El Carnaval de Gualeguaychú con descuento para entrerrianos se convirtió en una de las principales novedades de cara al próximo fin de semana, cuando el espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina viva su tercera noche de brillo, color y competencia.
Con el objetivo de que nadie se quede afuera, la Comisión Directiva lanzó una serie de promociones destinadas especialmente al público local y provincial.
Según se informó, todos los habitantes de la provincia de Entre Ríos podrán acceder a un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general para ingresar al Corsódromo. El beneficio busca facilitar la participación del público entrerriano en uno de los eventos turísticos y culturales más convocantes del verano.
Además, los vecinos del departamento Gualeguaychú contarán con una propuesta diferencial que apunta a jerarquizar la experiencia. Quienes residan en la ciudad podrán acceder a los sectores VIP con bonificaciones especiales, que incluyen la posibilidad de adquirir mesas con cuatro ubicaciones obteniendo el descuento total del valor de la entrada general.
Sectores preferenciales para el público local
Desde la organización explicaron que esta bonificación para residentes aplica a cualquier fila dentro de los sectores VIP, lo que permitirá al público local disfrutar del desfile de las comparsas desde ubicaciones privilegiadas y con un costo significativamente reducido. De este modo, se busca reconocer el acompañamiento permanente de la comunidad al Carnaval de Gualeguaychú.
En paralelo, el beneficio del 50% en la entrada general para entrerrianos se presenta como una oportunidad para quienes lleguen desde distintos puntos de la provincia y quieran ser parte de una noche cargada de música, coreografías, vestuarios imponentes y competencia entre comparsas.
Condiciones de venta y requisitos
Desde la Comisión Directiva recordaron que las promociones cuentan con condiciones específicas que deben cumplirse para poder acceder a los descuentos. La venta de entradas con beneficio será estrictamente presencial en las boleterías del Corsódromo.
Como requisito indispensable, se deberá presentar DNI que acredite domicilio en Gualeguaychú, en el caso del beneficio VIP, o domicilio en la provincia de Entre Ríos, para acceder al descuento en la entrada general.
En cuanto a los horarios de atención, las boleterías funcionarán el viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, mientras que el sábado permanecerán abiertas desde las 9 hasta la finalización del espectáculo. Para consultas, se habilitaron los teléfonos 3446-225258, 3446-237776 y 3446-644455.