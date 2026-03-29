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Stellantis reduce producción en El Palomar y eliminará un turno desde mayo por la caída de exportaciones

Desde la compañía señalaron que la decisión responde al fuerte retroceso de las exportaciones, que históricamente tuvieron como principal destino el mercado brasileño. El proceso se lleva adelante en diálogo con trabajadores, sindicatos y proveedores y aclararon que "no se trata de un cierre".

29 de Marzo de 2026
La empresa informó que continuará fabricando los modelos Peugeot 208 y 2008
La empresa informó que continuará fabricando los modelos Peugeot 208 y 2008

Desde la compañía señalaron que la decisión responde al fuerte retroceso de las exportaciones, que históricamente tuvieron como principal destino el mercado brasileño. El proceso se lleva adelante en diálogo con trabajadores, sindicatos y proveedores y aclararon que "no se trata de un cierre".

La automotriz Stellantis avanzará con una reducción de su esquema productivo en la planta de El Palomar, donde a partir de mayo eliminará uno de los turnos de trabajo en respuesta a la caída de las exportaciones, especialmente hacia Brasil, y a un contexto de menor demanda en el mercado automotor.

La medida forma parte de un proceso de readecuación del volumen de producción que incluirá además un plan de retiros voluntarios y cambios operativos, con el objetivo de alinear la actividad a la dinámica actual del sector sin interrumpir el funcionamiento de la planta.

El argumento de la empresa

Desde la compañía señalaron que la decisión responde principalmente al fuerte retroceso de las exportaciones, que históricamente tuvieron como principal destino el mercado brasileño. Esta caída obligó a ajustar la producción ante la menor necesidad de unidades.

En este contexto, la planta ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero pasará de operar con dos turnos a uno, aunque el turno restante incrementará su nivel de producción respecto al actual. El plan de retiros voluntarios será comunicado en abril y se implementará a partir del mes siguiente.

La empresa indicó que el proceso se lleva adelante en diálogo con trabajadores, sindicatos y proveedores, y aclaró que no se trata de un cierre ni de una discontinuidad de la planta, que continuará fabricando los modelos Peugeot 208 y 2008.

Ambos vehículos mantienen presencia en el mercado local, aunque con una tendencia a la baja en los últimos meses. El Peugeot 208, uno de los autos más vendidos del país, registró una caída significativa en el inicio del año, al igual que el Peugeot 2008.

Sin embargo, el principal desafío para la planta no radica en el mercado interno, sino en la pérdida de competitividad en el frente externo. La menor demanda en Brasil, sumada a factores como la carga impositiva y el posicionamiento de marca, complican las exportaciones.

La situación de El Palomar se enmarca en un escenario más amplio de retracción en la industria automotriz argentina, que acumula varios meses de caídas en producción, exportaciones y ventas. En paralelo, otras terminales también adoptaron medidas similares, con suspensiones, recortes o reconfiguración de sus líneas de producción.

Pese al contexto adverso, Stellantis aseguró que la readecuación apunta a sostener la actividad en el largo plazo y destacó que la planta fue seleccionada para futuros proyectos vinculados a la producción de vehículos híbridos.

Temas:

Stellantis producción automotriz
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