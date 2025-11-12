 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Por el régimen cambiario

“¿Quién le va a creer, si no tienen divisas para intervenir?”: la crítica de Cavallo a Caputo

Aseguró que el Gobierno tiene que definir el sistema monetario, cambiario y financiero que va a implementar, de una forma que “permita entender cómo se va a manejar la política cambiaria, monetaria y cómo va a funcionar el sistema financiero”.

12 de Noviembre de 2025
Domingo Cavallo.
Domingo Cavallo. Foto: (NA-redes).

Aseguró que el Gobierno tiene que definir el sistema monetario, cambiario y financiero que va a implementar, de una forma que “permita entender cómo se va a manejar la política cambiaria, monetaria y cómo va a funcionar el sistema financiero”.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, arremetió contra Luis Caputo, quien ocupa actualmente ese cargo, por el régimen de bandas cambiarias y la falta de reservas acumuladas para intervenir al dólar, en caso de que aumente su precio y supere el techo de la banda.

 

“¿Quién le va a creer a (Luis) Caputo que van a asegurar el techo de la banda, si no tienen divisas para intervenir en caso de que se fuera por encima de la misma?”, manifestó el exfuncionario, durante la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

El exministro de Economía aseguró que el Gobierno tiene que definir el sistema monetario, cambiario y financiero que va a implementar, de una forma que “permita entender cómo se va a manejar la política cambiaria, monetaria y cómo va a funcionar el sistema financiero”.

 

Indicó, además, que se necesita una reforma económica “que defina las reglas del juego” en ese mismo sentido: monetario, cambiario y financiero.

“No se puede decir que se va a avanzar hacia una eliminación de privilegios y tratar de promover las inversiones, con un régimen que a las grandes inversiones les da una serie de garantas que no las tiene el resto de la economía”, advirtió el exministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

En ese sentido, manifestó su preocupación por los beneficios que reciben las inversiones del RIGI: “A las grandes inversiones se les asegura que va a haber perfecto movilidad de capitales, que van a disponer de las divisas de exportación con total libertad. ¿Por qué no darle ese beneficio a toda la economía? Eso significa la eliminación completa del cepo y de los controles de cambios”.

 

En otro tramo del panel se refirió a la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), y consideró que es “algo ineludible” que el Gobierno debe hacer.

“Por más que estén Donald Trump (presidente de Estados Unidos) y Scott Bessent (secretario del Tesoro americano) atrás, es algo que indefectiblemente el Gobierno debe hacer”.

Cavallo participó del panel junto al exministro de Economía Nicolás Dujovne y el diputado nacional Ricardo López Murphy. (Fuente: NA).

Temas:

Luis Caputo Banco Central Domingo Cavallo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso