Economía Detalles a tener en cuenta

Qué monto de transferencias controlará ARCA en septiembre

Si se superan ciertos montos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podría solicitar información adicional o iniciar procesos de fiscalización, por lo que es clave conocer los valores dispuestos.

31 de Agosto de 2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presenta límites para el monitoreo de transferencias, extracciones y otras operaciones financieras, tanto bancarias como realizadas a través de billeteras virtuales. La actualización se realizó el 1 de junio en base al ajuste semestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esto significa que si se superan ciertos montos, ARCA podría solicitar información adicional o iniciar procesos de fiscalización, por lo que es clave conocer los valores dispuestos en junio, que se mantienen vigentes durante el mes de septiembre.

 

Límites que activan controles

 

-Transferencias y acreditaciones

Personas físicas: $50.000.000

 

Personas jurídicas: $30.000.000

 

-Extracciones en efectivo

Ambos casos: desde $10.000.000

 

-Saldos bancarios al cierre del mes

Personas físicas: $50.000.000

 

Personas jurídicas: $30.000.000

 

-Plazos fijos

Personas físicas: $100.000.000

 

Personas jurídicas: $30.000.000

 

-Transferencias por billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, etc.)

Personas físicas: $50.000.000

 

Personas jurídicas: $30.000.000

 

-Tenencias en sociedades de bolsa

Personas físicas: $100.000.000

 

Personas jurídicas: $30.000.000

 

-Compras como consumidor final

Para ambos: $10.000.000

 

-Pagos

Personas físicas: $50.000.000

 

Personas jurídicas: $30.000.000

 

Qué pasa si se superan los montos

Aunque no se trata de una infracción automática, superar estos topes puede generar alertas internas que deriven en análisis de parte de ARCA, especialmente si no hay justificación formal de ingresos o respaldo tributario.

 

La recomendación clave es mantener actualizada la documentación de ingresos y registrar todas las operaciones relevantes para evitar problemas fiscales o bloqueos temporales.

 

El seguimiento de movimientos no es nuevo, pero los nuevos umbrales ofrecen mayor flexibilidad para operaciones cotidianas, especialmente en contextos de inflación. Sin embargo, es fundamental conocerlos y operar con responsabilidad. (Fuente: El Doce)

Temas:

ARCA Billeteras virtuales monotributistas transferencias
