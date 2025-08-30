 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Aumentos

Atención monotributistas: esta categoría pagará $50.000 en septiembre

El Monotributo tuvo una nueva actualización y la categoría C será la más afectada en septiembre. Los contribuyentes deberán abonar alrededor de $50.000, según el detalle oficial de ARCA.

30 de Agosto de 2025
Monotributo.
Monotributo. Foto: Archivo web.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores que regirán para el Monotributo en septiembre, tras la última actualización de escalas y topes de facturación. En este marco, la categoría C deberá afrontar una de las cuotas más elevadas del régimen simplificado, con un monto que roza los $50.000.

 

En detalle, los monotributistas de la categoría C abonarán $49.435,58 en el caso de quienes brindan servicios, mientras que los inscriptos por venta de bienes deberán pagar $48.320,22. Según precisaron desde el organismo, los pagos podrán realizarse a través de todos los canales habilitados, con el objetivo de mantener la regularidad fiscal.

 

El aumento se suma al ajuste realizado en los topes de facturación, que permitieron a muchos contribuyentes mantenerse en la misma escala pese a los incrementos en los ingresos. Sin embargo, la suba en las cuotas implica un esfuerzo mayor para miles de trabajadores autónomos.

 

Cuánto deben pagar las categorías del Monotributo en septiembre

 

Además de la categoría C, el resto de las escalas también sufrió incrementos. Según la grilla oficial difundida por ARCA, los valores para septiembre quedaron de la siguiente manera:

 

Foto: Archivo web.
Foto: Archivo web.

 

Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes).

Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes).

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes).

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes).

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes).

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes).

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes).

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes).

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes).

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes).

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes).

 

De esta manera, se refleja que el peso del aumento impacta de forma progresiva, siendo las categorías más altas las que deben afrontar montos más elevados, aunque en la categoría C se percibe con mayor fuerza el salto respecto a meses anteriores.

 

Nuevos topes de facturación anual

 

La actualización del Monotributo también elevó los topes máximos de facturación permitidos por categoría. Esto significa que, aunque los contribuyentes enfrenten cuotas más altas, pueden mantenerse en sus escalas sin riesgo inmediato de exclusión.

 

Los montos anuales permitidos van desde los $8.992.597,87 en la categoría A hasta los $94.805.682,90 en la categoría K. Así, el esquema quedó de la siguiente manera:

 

Categoría A: $8.992.597,87.

Categoría B: $13.175.201,52.

Categoría C: $18.473.166,15.

Categoría D: $22.934.610,05.

Categoría E: $26.977.793,60.

Categoría F: $33.809.379,57.

Categoría G: $40.431.835,35.

Categoría H: $61.344.853,64.

Categoría I: $68.664.410,05.

Categoría J: $78.632.948,76.

Categoría K: $94.805.682,90.

Temas:

ARCA monotributo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso