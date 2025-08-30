Atención monotributistas: esta categoría pagará $50.000 en septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores que regirán para el Monotributo en septiembre, tras la última actualización de escalas y topes de facturación. En este marco, la categoría C deberá afrontar una de las cuotas más elevadas del régimen simplificado, con un monto que roza los $50.000.
En detalle, los monotributistas de la categoría C abonarán $49.435,58 en el caso de quienes brindan servicios, mientras que los inscriptos por venta de bienes deberán pagar $48.320,22. Según precisaron desde el organismo, los pagos podrán realizarse a través de todos los canales habilitados, con el objetivo de mantener la regularidad fiscal.
El aumento se suma al ajuste realizado en los topes de facturación, que permitieron a muchos contribuyentes mantenerse en la misma escala pese a los incrementos en los ingresos. Sin embargo, la suba en las cuotas implica un esfuerzo mayor para miles de trabajadores autónomos.
Cuánto deben pagar las categorías del Monotributo en septiembre
Además de la categoría C, el resto de las escalas también sufrió incrementos. Según la grilla oficial difundida por ARCA, los valores para septiembre quedaron de la siguiente manera:
Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes).
Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes).
Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes).
Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes).
Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes).
Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes).
Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes).
Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes).
Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes).
Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes).
Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes).
De esta manera, se refleja que el peso del aumento impacta de forma progresiva, siendo las categorías más altas las que deben afrontar montos más elevados, aunque en la categoría C se percibe con mayor fuerza el salto respecto a meses anteriores.
Nuevos topes de facturación anual
La actualización del Monotributo también elevó los topes máximos de facturación permitidos por categoría. Esto significa que, aunque los contribuyentes enfrenten cuotas más altas, pueden mantenerse en sus escalas sin riesgo inmediato de exclusión.
Los montos anuales permitidos van desde los $8.992.597,87 en la categoría A hasta los $94.805.682,90 en la categoría K. Así, el esquema quedó de la siguiente manera:
Categoría A: $8.992.597,87.
Categoría B: $13.175.201,52.
Categoría C: $18.473.166,15.
Categoría D: $22.934.610,05.
Categoría E: $26.977.793,60.
Categoría F: $33.809.379,57.
Categoría G: $40.431.835,35.
Categoría H: $61.344.853,64.
Categoría I: $68.664.410,05.
Categoría J: $78.632.948,76.
Categoría K: $94.805.682,90.