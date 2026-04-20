Producción hortícola en crisis tras el temporal en Santa Fe: prevén faltantes y subas

La producción hortícola de Santa Fe sufrió un fuerte impacto tras las intensas lluvias registradas en los últimos días y productores de la región ya advierten consecuencias directas en la oferta de mercadería y en los precios.

El fenómeno afectó especialmente al cordón frutihortícola del Gran Santa Fe, una zona clave para el abastecimiento local.

Según estimaciones difundidas por la Sociedad de Quinteros de Santa Fe, las pérdidas alcanzarían cerca del 90% en áreas productivas ubicadas en Recreo, Monte Vera, Ángel Gallardo y Gobernador Candiotti, donde muchas parcelas continúan anegadas.

La situación se da luego de sucesivos temporales que desde fines de febrero complicaron la actividad y dejaron los suelos saturados, sin posibilidad de recuperación entre una lluvia y otra.

Cultivos afectados y faltantes

La producción hortícola más perjudicada corresponde a verduras de hoja como lechuga, repollo, acelga y achicoria, productos habituales en el consumo diario y de alta rotación comercial.

Luis Franzini, productor de Recreo, explicó que buena parte de los cultivos estaban en etapas tempranas de desarrollo. “Estamos en época de trasplante y siembra. Muchos productores perdieron prácticamente todo”, señaló al describir el escenario actual.

Producción hortícola.

Además, remarcó que el problema no responde a un solo episodio climático, sino a una acumulación de tormentas que deterioró gradualmente cada quinta hasta dejar campos inutilizables.

Qué puede pasar con los precios

El impacto ya comenzó a sentirse en los mercados concentradores de la capital santafesina. Comerciantes indicaron que la lechuga duplicó su valor en pocos días y no descartan nuevas subas en otros productos.

Ante la caída de la producción hortícola local, algunos operadores analizan incorporar mercadería proveniente de otras provincias. Sin embargo, esa alternativa sumaría costos logísticos que podrían trasladarse al consumidor final.

Desde el sector también advirtieron que la elevada humedad demorará el reinicio de las tareas. “No hay piso para ingresar a trabajar ni para rescatar lo poco que quedó”, señalaron.

Especialistas del mercado sostienen que el faltante tendría mayor incidencia en Santa Fe y zonas del centro-norte del país, más que a nivel nacional.