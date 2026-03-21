Otorgaron los primeros créditos para productores en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos avanzó con la entrega de los primeros créditos para productores, en el marco de una línea destinada a fortalecer el desarrollo de la producción ovina y caprina en la provincia. Los aportes, que son reintegrables, ya comenzaron a ser efectivizados para beneficiarios de distintas localidades.

Según se informó desde el Ministerio de Desarrollo Económico, los montos otorgados oscilan entre seis y ocho millones de pesos, y fueron solicitados por productores de La Paz, Hasenkamp, El Ramblón y Sauce Pinto.

Destino del financiamiento

Los créditos para productores están orientados a mejorar las condiciones de trabajo y ampliar la capacidad productiva. Entre los destinos previstos se encuentran la compra de alimentos, fertilizantes, vientres y reproductores, además de inversiones en infraestructura.

También se contempla la construcción de corrales, mangas fijas y móviles, alambrados, así como la adquisición de refugios, comederos, inmovilizadores, casillas de pesaje y otros elementos necesarios para el manejo del rodeo.

Alcance y características

El director de Producción Animal de la provincia, Martín Sieber, destacó el avance de la medida y señaló: “Nos alegra enormemente poder anunciar las órdenes de pago de los primeros cinco créditos para productores ovinos y caprinos”.

En ese sentido, explicó que la iniciativa surgió a partir de planteos realizados por los propios actores del sector. “Los mismos surgen a partir de inquietudes que le presentaron los productores al Gobierno provincial”, agregó.

Asimismo, indicó que los beneficiarios pertenecen a distintas zonas de Entre Ríos y poseen rodeos de diferentes escalas. “Estos créditos serán otorgados a productores de distintas zonas de Entre Ríos y de diferentes tamaños de rodeos, desde 100 a más de 200 cabezas”, afirmó.

Condiciones y cómo acceder

La línea de créditos para productores continúa abierta para personas humanas, jurídicas y sucesiones indivisas. El esquema contempla un período de gracia de 12 meses desde la efectivización del préstamo.

Posteriormente, el monto deberá devolverse en hasta cuatro cuotas anuales y consecutivas, con vencimiento a partir del primer día hábil tras finalizar el período de gracia.