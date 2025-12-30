Oficializaron los aumentos en la tarifa de gas que regirán a partir de enero

Oficializaron los aumentos en la tarifa de gas que regirán a partir del 1° de enero

El Gobierno oficializó los aumentos en la tarifa del servicio de gas natural para todos los usuarios del país. Tal y como se había anticipado, la suba comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó los nuevos Cuadros Tarifarios de Transición que aplicará la Compañía Entrerriana de Gas S.A., los cuales entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2026, según lo dispuesto en la Resolución 1001/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca en la emergencia energética nacional declarada por el Gobierno y prorrogada hasta 2025, y forma parte del sendero de actualización de tarifas definido por el Ministerio de Economía para el sector energético. En ese contexto, ENARGAS resolvió que los ajustes tarifarios de la transportista entrerriana se realicen bajo los mismos criterios y fórmulas de actualización aplicados a Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Boleta de gas - Imagen ilustrativa

Desde el organismo regulador señalaron que la actualización responde a la necesidad de sostener la prestación del servicio público de transporte de gas natural, garantizando condiciones operativas adecuadas mientras se avanza hacia las revisiones tarifarias quinquenales definitivas.

La resolución establece además que los nuevos cuadros tarifarios deberán ser publicados por la empresa en medios gráficos y/o digitales de gran circulación, al menos tres veces dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, con el objetivo de asegurar una difusión amplia y transparente de la información para los usuarios.

En caso de que la entrada en vigencia de los nuevos valores coincida con un período de facturación en curso, se aplicará el criterio previsto en el Reglamento de Servicio de Transporte, conforme a la normativa vigente.

La decisión fue firmada por el interventor del ENARGAS, Carlos Alberto María Casares, y se dicta en el marco del proceso de transición institucional hacia el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley 27.742.

