Prohibieron la venta de una marca de miel en todo el país

Miel prohibida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de la elaboración, venta y distribución de la marca de miel "Los Meleros", tras detectar que el producto se producía bajo condiciones que no cumplían con los estándares mínimos exigidos por la normativa vigente.

A través de la disposición 6228/2025, el organismo dependiente del Ministerio de Salud determinó la prohibición en todo el territorio nacional y también en las plataformas de venta en línea del producto: “Miel orgánica certificada marca Los Meleros; Origen: Miel del Monte; Matrícula N°32.143/ N°Sala: Sef-h-0482; Renapa N° H-54.512; Presidente: Aranda, Jose Luis. El Sauzalito-Chaco”.

La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, debido a que no pudo “garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”.

Irregularidades en la trazabilidad del producto

El procedimiento que llevó a la Anmat a prohibir la miel “Los Meleros” comenzó tras una consulta elevada por la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (Cafram) al Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Ante este planteo, el organismo verificó a través del Sistema Federal de Gestión de Alimentos (SiFeGA) y consultas a la Dirección de Bromatología de Chaco que el producto carecía de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA).

Posteriormente, el INAL revisó el Registro Nacional de Productos Apícolas (Renapa) y constató que el número declarado en la etiqueta del producto no existía, lo que confirmó la imposibilidad de verificar la trazabilidad y la autenticidad de la información proporcionada por el fabricante.

A raíz de esa investigación, se notificó el Incidente Federal N° 4740, lo que abrió formalmente la causa de análisis sobre la marca. El organismo concluyó que el producto estaba en infracción a la Ley N° 18.284, al Decreto N° 2126/71 y al Código Alimentario Argentino, al no contar con la documentación y los registros correspondientes.

Prohibición total en todo el país

La falta de controles adecuados y la ausencia de registros oficiales derivaron en la recomendación del Departamento de Normativa Alimentaria del INAL, que aconsejó la prohibición total de la miel en el territorio argentino.

De esta manera, la Anmat resolvió que el producto no puede elaborarse ni comercializarse en ninguna modalidad, ni en ferias locales ni en canales digitales. La disposición incluye la prohibición de su venta en cualquier presentación, lote o fecha de vencimiento, lo que implica un alcance total sobre la marca “Los Meleros”. (Con información de Boletín Oficial y NA)

