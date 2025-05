Medidas para sacar los dólares del colchón: las 10 claves a tener en cuenta

El Gobierno estableció, a través del Decreto 353/2025 publicado en el Boletín Oficial, los cambios que anticipó el ministro de Economía para sacar los dólares del colchón. A continuación los 10 puntos clave a tener en cuenta según el informe del diario Clarín :

1) ¿A quiénes benefician los cambios?

En principio, beneficia a todos aquellos que tienen dólares sin declarar ya que a partir de ahora podrán usarlos en compras de bienes y operaciones financieras sin justificar el origen de los fondos. Una persona que saca dinero de su caja fuerte y los ingresa al banco ahora afrontará menos regulaciones y costos. Lo mismo quienes ingresen fondos desde el exterior.

Sin embargo, por los nuevos umbrales establecidos para informar el origen del patrimonio -que son menores para las personas jurídicas-, los principales beneficiados son ahorristas como empleados en relación de dependencia, trabajadores autónomos, emprendedores y pymes. A diferencia de los grandes contribuyentes, los que mueven pequeñas sumas pasarán debajo del radar.

2) ¿Qué pasa con las pymes?

Para las pymes, puede representar un alivio en algunos de sus costos. Según los funcionarios, si los individuos y las empresas formalizan ahorros y los gastan, se espera un movimiento de la actividad y el consumo, una ampliación de la base de recaudación, lo que permite bajar impuestos, reducir costos empresarios y un mayor acceso al crédito.

3) ¿Y los empleados en relación de dependencia?

El tributarista Martín Caranta, socio de Lisicky Litvin, explica que el trabajador va a tener "menos miedo" de usar los dólares que obtuvo en una cueva por exceder el tope de US$ 200 por mes vigente hasta la salida parcial del cepo. Lo mismo hicieron muchos jubilados que cobraron haberes retroactivos y compraron dólares. Con todo, los especialistas coinciden en que los cambios tendrán un impacto limitado en ese sector.

4) ¿Qué cambia con el nuevo régimen simplificado de Ganancias?

Desde el 1 de junio, ARCA dejará de pedir información sobre los consumos y los patrimonios de quienes adhieran y abonen Ganancias.

En el próximo vencimiento, en mayo de 2026, el contribuyente ingresará a su perfil en la web del organismo, podrá ver el monto que le presenta el organismo, aceptar y pagarlo, o revisarlo en función de los datos presentables. Antes, el autónomo debía autodeclarar, mientras que ahora el organismo determinará el impuesto.

"Cuando antes te adherís, mejor porque no te fiscalizan el consumo personal de consumidor final y el incremento patrimonial", explicó un funcionario. En esa línea, Sergio Caveggia, socio de impuestos de EY, apuntó que "si comprás un auto de US$ 50.000, cuando presentás la declaración jurada del 2025 en mayo de 2026, no vas a tener que mostrar la variación patrimonial".

5) ¿Qué cambia para la compra de autos?

Desde ahora, los concesionarios no deberán reportar ninguna operación de vehículos usados a ARCA. Para los autos O KM, ya se había eliminado. Resta por ver qué hará la UIF.

6) ¿Qué pasa con la compra de propiedades?

A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar más a ARCA cuando ponga la propiedad a la venta.

Quien adhiera al nuevo régimen simplificado y compra una propiedad, deberá declarar el año próximo el impuesto de Bienes Personales.

7) ¿El banco puede solicitar una declaración jurada de impuestos?

Los bancos tendrán prohibido solicitar DDJJ de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a Defensa del Consumidor si fuera necesario. Esta disminución de los controles implicará un ahorro de costos para los bancos.

8) ¿Hay algún beneficio para los que ingresaron al blanqueo del 2024?

Los mismos que para el resto.

9) ¿Cuándo salen las medidas?

El decreto salió publicado este viernes. Los proyectos de ley para modificar la ley penal tributaria y de procedimiento tributario aún no tienen fecha.

10) ¿Qué queda pendiente y cuáles son los riesgos?

Según los tributaristas consultados, quienes adhieran seguirán expuestos porque la ley penal tributaria, penal cambiaria y de procedimiento tributario siguen vigentes. De esa manera, si un ahorrista comprara un auto de US$ 50.000, ARCA tendrá cinco años para auditarlos y si en el interín hay un cambio de administración, podrían aplicarles penalidades. De ahí que el gobierno busca "blindar" el nuevo régimen con leyes en el Congreso.

En otras palabras, el fisco sigue teniendo facultades para controlar y hacer denuncias penales por evasión tributaria y lavado de dinero, ya que las leyes vigentes lo exigen así. Tampoco está claro cómo modificará la UIF los umbrales del control de origen de fondos. En ese marco, varios especialistas anticiparon que recomendarán a sus clientes tener utilizar fondos no declarados por bajos montos o bien esperar a los cambios por ley. Fuente: Diario Clarín