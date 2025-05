Cómo será el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias

En el marco de un paquete más amplio de medidas económicas, el Gobierno nacional anunció este jueves la creación de un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que estará vigente a partir del 1° de junio. Así lo informó el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Este nuevo sistema tributario permitirá a los ciudadanos realizar su adhesión inicial desde el mes próximo y, recién en mayo de 2026, podrán confirmar o modificar el monto a pagar en función de la información recabada durante el período fiscal. La medida busca dar previsibilidad, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la administración tributaria.

"Este régimen tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos", enfatizó el funcionario. Con esta definición, el Gobierno busca dar un giro significativo en la manera en la que se determina la carga tributaria para millones de argentinos.

La AFIP ya no requerirá información patrimonial detallada de los contribuyentes

Pazo explicó que, a diferencia del esquema anterior, en el nuevo régimen ya no se exigirá a los ciudadanos que informen sobre su patrimonio o sus consumos personales. “Esto significa que no vamos a requerir más información sobre los consumos y el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA, y a los vendedores les vamos a reducir también la carga de información que debían compartir con ARCA”, aseguró.

Con esta simplificación, el Gobierno pretende reducir el costo de cumplimiento para los contribuyentes y, al mismo tiempo, focalizar los esfuerzos de fiscalización en los casos de evasión compleja. De acuerdo con lo explicado, el sistema utilizará los datos ya disponibles en las facturas electrónicas y los gastos deducibles para calcular automáticamente el monto del impuesto que corresponde pagar al finalizar cada ejercicio fiscal.

"Esto será esencial para poder acceder al crédito de largo plazo que permitirá, junto al orden macroeconómico, solidificar las bases del crecimiento de la economía. Porque tenemos que dejar de ser un país donde uno compraba una casa al contado pero un par de zapatillas en 24 cuotas", afirmó Pazo, apuntando a la necesidad de una estructura económica más sólida y predecible.

El Gobierno busca estabilidad a largo plazo en las reglas fiscales

Como parte del anuncio, el titular de ARCA adelantó que el Ejecutivo enviará próximamente un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de blindar el nuevo régimen frente a futuros cambios políticos o económicos. “Por eso enviaremos un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá hacia el futuro ante posibles cambios de gobierno y en determinados cambios de fondo en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo adicionalmente los plazos de prescripción”, precisó.

La intención del Gobierno es consolidar un sistema tributario más transparente, eficiente y estable, que fomente la formalidad y permita a los contribuyentes planificar a largo plazo. Además, se espera que el nuevo enfoque alivie la presión sobre los pequeños contribuyentes, al tiempo que intensifica los controles sobre grandes evasores y estructuras complejas de elusión.