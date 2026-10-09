Mantener un auto puede costar más que un salario mínimo: cuánto se necesita por mes

Mantener un auto modelo 2016 puede demandar más de $500.000 mensuales, sin contar su compra ni el alquiler de una cochera. El presupuesto contempla combustible, seguro contra terceros, patente y una reserva para afrontar mantenimiento y posibles reparaciones.

Ese gasto supera el salario mínimo, vital y móvil vigente en octubre, que es de $391.200 para trabajadores mensualizados con jornada legal completa. Tomando $500.000 como referencia, la diferencia alcanza los $108.800, casi un 28% por encima del piso salarial.

La estimación fue elaborada por el economista Lucas Abriata para un vehículo de una marca popular con una década de antigüedad. Se trata de un cálculo orientativo: el desembolso real cambia según el uso, el modelo, la cobertura contratada y el lugar de radicación.

Combustible, seguro y patente: los gastos principales

La nafta es el rubro de mayor peso, con una asignación de poco más de $290.000 mensuales. El importe depende de la distancia recorrida, del consumo del vehículo y de los precios de los combustibles, por lo que no representa un gasto uniforme para todos los conductores.

El seguro contra terceros considerado en el presupuesto ronda los $110.000 por mes. Otras coberturas tienen valores diferentes, de acuerdo con sus prestaciones, la aseguradora y las características del auto.

La patente suma aproximadamente $16.000 mensuales en el ejemplo, que corresponde a un vehículo radicado en la provincia de Buenos Aires. Ese valor no debe trasladarse automáticamente a Entre Ríos, donde el impuesto depende del régimen provincial y de la valuación del automotor.

La cochera puede incrementar el costo mensual

El alquiler de una cochera no está incluido en el presupuesto básico de más de $500.000. Quienes disponen de espacio propio para guardar el vehículo evitan ese desembolso adicional.

Los valores citados para la Ciudad de Buenos Aires parten de unos $80.000 mensuales y pueden alcanzar los $200.000, según el barrio y la disponibilidad. Son referencias de esa ciudad, que pueden diferir de los precios en Paraná y otras localidades entrerrianas.

Al sumar una cochera, el costo de mantener un auto aumenta considerablemente. Ese gasto se agrega a los compromisos habituales del hogar, como el alquiler de la vivienda y los servicios.

Cómo se calculan el mantenimiento y las reparaciones

La estimación también contempla cambios de aceite, filtros y desperfectos mecánicos. Como esas erogaciones no necesariamente ocurren todos los meses, el cálculo las distribuye a lo largo del año para prever una reserva.

Como ejemplo, Abriata tomó una reparación de $700.000 y la dividió en doce meses, lo que equivale a unos $58.333 mensuales. Esa cifra representa un ahorro previsto para afrontar un arreglo, no un pago que deba realizarse todos los meses al taller.

El presupuesto se limita a un vehículo modelo 2016 con gastos básicos de uso y seguro contra terceros. No incluye el costo de adquisición, una cobertura contra todo riesgo, lavados ni arreglos estéticos menores de manera específica.