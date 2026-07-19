Los pagos digitales con QR superaron las 100 millones de transacciones mensuales

Los pagos mediante códigos QR superaron los 100 millones de operaciones durante mayo de 2026 en Argentina, según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su último Informe Mensual de Pagos Minoristas.

En total, se contabilizaron 102,5 millones de pagos con transferencias interoperables iniciados mediante esta modalidad. La cifra representó un incremento interanual del 66,1% en la cantidad de operaciones.

El monto total movilizado a través de estas transacciones alcanzó los $2,4 billones durante el mes analizado, con un crecimiento interanual del 60,8% medido en términos reales.

El QR concentró casi todos los pagos interoperables

Durante mayo se efectuaron 103,7 millones de pagos con transferencias interoperables en pesos. De ese total, el 98,8% se inició mediante un código QR, mientras que el porcentaje restante correspondió a operaciones realizadas con claves aleatorias o tokens.

Dentro de las operaciones iniciadas por QR, el 52,8% fue realizado por usuarios que utilizaron fondos provenientes de cuentas bancarias identificadas mediante CBU. El 47,2% restante correspondió a cuentas de pago con CVU.

En cuanto a la recepción de los fondos por parte de los comercios, el 52,4% de las operaciones se acreditó en cuentas de pago, mientras que el 47,6% fue canalizado hacia cuentas bancarias.

Pago con QR.

Las transferencias inmediatas también aumentaron

El informe del Banco Central registró además un elevado volumen de transferencias inmediatas durante mayo. El conjunto de estas operaciones mantuvo una variación interanual positiva en cantidad.

Por otra parte, las transferencias inmediatas denominadas “pull”, utilizadas para ingresar dinero desde otra cuenta, alcanzaron 43,9 millones de operaciones por un monto total de $4,2 billones.

En comparación con el mismo período del año anterior, este tipo de transferencias registró un aumento del 15,1% en cantidad de operaciones y del 8% en los montos medidos en términos reales.

Cuántas billeteras interoperables están registradas

De acuerdo con el relevamiento oficial, actualmente existen 90 billeteras digitales interoperables registradas ante el Banco Central y 63 aceptadores de pagos con transferencias.

Además del QR, el sistema contempla operaciones iniciadas mediante claves aleatorias. Durante mayo se contabilizaron 1,2 millones de estas transacciones, equivalentes al 1,2% del total de pagos con transferencias interoperables.

Los datos difundidos por el BCRA muestran así la composición de los pagos digitales realizados durante mayo y el peso que tuvieron las operaciones iniciadas mediante códigos QR dentro del total de transferencias interoperables.