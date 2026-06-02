Un banco y una billetera virtual permiten ahorrar hasta $156.000 en supermercados

Los clientes que paguen con la billetera MODO BNA+ del Banco Nación, obtendrán un descuento del 30% por semana hasta el último miércoles de agosto. Cuánto se puede ahorrar y cómo hacerlo con las promociones de los miércoles.
Banco Nación sigue adelante con su promoción en supermercados. Durante junio, todos los miércoles habrá un descuento del 30% en los comercios adheridos con el que se puede lograr un ahorro de $48.000 en el mes de y $156.000 hasta agosto. El tope es de $12.000 por semana.
La promoción tiene validez hasta el miércoles 26 de a gosto de 2026 (último miércoles de este mes), por lo tanto, con los 13 miércoles que quedan hasta esa fecha, se pueden ahorrar $12.000 por semana y $156.000 en total durante los próximos tres meses.
Esta promoción de Banco Nación y MODO incluye compras presenciales y online en los supermercados adheridos (ver más abajo). Es válido todos los miércoles de mayo con pagos realizados exclusivamente a través de la billetera virtual MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Pero no aplica para pagos con saldo en cuenta (con tarjeta de débito).
Banco Nación informó en su página oficial que, en caso de que el cliente use más de un medio de pago, se reintegrará el monto hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.
Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000
Quienes quieran aprovechar el reintegro de $12.000 cada miércoles de junio, julio y agosto deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. En la mayoría de las ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.
Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento
A la famosa promoción de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un beneficio extra únicamente para jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% extra de descuento en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).
Banco Nación: supermercados adheridos
Carrefour.
Carrefour Express.
Carrefour Market.
Promoción en supermercados ChangoMás
Banco Nación mejoró su promoción en supermercados ChangoMás. Desde este miércoles 3 de junio, todos los miércoles hay un descuento del 35% con el que se puede lograr un ahorro de $60.000 por lo que resta del mes. El tope en este supermercado subió a $15.000 por semana.
La promoción es válida hasta el 30 de junio de 2026, por lo tanto, con los cuatro miércoles que quedan hasta esa fecha, se pueden ahorrar $60.000 en Changomás. En tanto, con otras cadenas de supermercados sigue habiendo descuento de BNA MODO los miércoles, pero de $12.000 por semana.
Esta promoción de Banco Nación y MODO incluye compras presenciales y online en los locales de ChangoMáss. Es válida todos los miércoles de junio con pagos realizados exclusivamente a través de la billetera virtual MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Un dato importante es que no aplica para pagos con saldo en cuenta (con tarjeta de débito).
Banco Nación supermercados: cuánto dinero gastar para el reintegro de $15.000
Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 cada miércoles restante de mayo deben realizar una compra de al menos $50.000, publicó UM. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Sin embargo, en muchas ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.
Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento
A la promo de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un beneficio extra únicamente para jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% de descuento en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).