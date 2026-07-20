"Split": YPF desdoblará sus acciones para reducir el precio y sumar pequeños inversores

YPF desdoblará sus acciones mediante una operación conocida en el mercado bursátil como split, que comenzará a regir el 4 de agosto de 2026. La medida buscará reducir el precio unitario de los títulos y facilitar el acceso de nuevos inversores a la compañía.

El procedimiento consistirá en transformar cada acción ordinaria con un valor nominal de 10 pesos en diez nuevas acciones de un peso cada una. De este modo, quienes posean un título pasarán a contar con diez, aunque sin cambios en el valor económico total de su inversión.

El capital social de YPF, establecido en $3.933.127.930, tampoco sufrirá modificaciones. Sin embargo, dejará de estar representado por alrededor de 393 millones de acciones y pasará a distribuirse entre 3.933.127.930 títulos.

Qué ocurrirá con quienes ya tienen acciones de YPF

La petrolera explicó que el desdoblamiento será automático y que los accionistas no deberán realizar ninguna gestión. La modificación quedará asentada directamente en los registros de Caja de Valores S.A.

La operación tampoco alterará el patrimonio de los inversores ni el porcentaje que cada uno posee sobre el capital social de la empresa. Aunque aumentará la cantidad de acciones, el precio de cada título se ajustará proporcionalmente.

En cuanto a los derechos políticos, cada nueva acción de un peso conservará el derecho a un voto. De esta manera, los accionistas mantendrán la misma participación relativa dentro de la compañía.

Cuándo se realizará el desdoblamiento

La fecha de corte será el 3 de agosto de 2026. Los inversores que figuren en el registro de accionistas al cierre de esa jornada quedarán alcanzados por el desdoblamiento que se hará efectivo al día siguiente.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la iniciativa pretende lograr que “cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF”. Además, consideró que representa un paso concreto para acercar el mercado de capitales a la población.

Desde la empresa indicaron que la decisión se encuentra alineada con prácticas habituales entre compañías comparables, tanto de la Argentina como del exterior, que recurren a este mecanismo para mejorar la liquidez de sus acciones.

Cómo impactará en los títulos que cotizan en Nueva York

El cambio también alcanzará a los ADS (American Depositary Shares) de YPF que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Cada uno pasará a representar diez acciones Clase D, en lugar de una, sin alterar el valor económico de la participación.

La petrolera señaló que el objetivo es ampliar el universo de inversores minoristas al disminuir el precio nominal de ingreso, aunque el desdoblamiento por sí mismo no modifica la valuación total de la empresa.

Como parte de esa estrategia, YPF adelantó que trabaja en una nueva función para su aplicación móvil, a través de la cual los usuarios podrán comprar acciones directamente desde la plataforma.