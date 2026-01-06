Las jubilaciones perdieron 27,4% por la nueva fórmula de actualización de Milei

Las jubilaciones perdieron 27,4% por la fórmula de actualización de Milei, según un estudio elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó el impacto del nuevo esquema previsional implementado desde diciembre de 2023. El informe advirtió que la pérdida del poder adquisitivo fue significativa y que la situación resultó aún más crítica para los jubilados que perciben el haber mínimo, debido al congelamiento del bono compensatorio.

El cambio en el sistema de actualización se concretó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que dejó sin efecto la fórmula establecida por la Ley 27.609. A partir de esa decisión, los haberes comenzaron a ajustarse únicamente en función de la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde el Gobierno nacional señalaron que la medida fue una de las herramientas centrales para alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, el análisis de CEPA sostuvo que el impacto sobre los ingresos jubilatorios fue negativo, especialmente en un contexto de fuerte deterioro del poder de compra.

Qué ocurrió con los haberes tras el cambio de fórmula

De acuerdo al informe, tras los aumentos por inflación aplicados hasta diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. El documento subrayó que la modificación del esquema se produjo “en el preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

El centro de estudios explicó que el sistema derogado tomaba como referencia la evolución de la recaudación de la seguridad social y la variación de los salarios. Estos indicadores, al presentar cierto rezago, permitían que los haberes le ganaran a la inflación cuando el ritmo de suba de precios comenzaba a desacelerarse.

En cambio, con el esquema actual basado exclusivamente en el IPC, CEPA afirmó que las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo que se resignó en los meses previos.

El bono congelado y el impacto en la jubilación mínima

La situación fue más grave para quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantuvo fijo en $70.000, lo que implicó una fuerte licuación de su valor real frente a la inflación.

El informe detalló que, entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, los haberes jubilatorios se incrementaron un 154%, mientras que la jubilación mínima con bono incluido solo aumentó un 101%. Esta diferencia evidenció el deterioro que sufrió el ingreso total de los jubilados de menores recursos.

Según los cálculos de CEPA, para que el bono hubiera conservado su poder de compra original, en diciembre de 2025 debería haber alcanzado los $177.485. La diferencia de $107.485 representó el recorte mensual que enfrentaron quienes dependen del haber mínimo.

En ese marco, el estudio puntualizó que las jubilaciones con bono quedaron “16,8% por debajo” de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno anterior.

Comparación histórica y vetos presidenciales

El análisis histórico reforzó el diagnóstico negativo. El inicio de la actual gestión significó un “rápido retroceso de los haberes”, con una caída del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que sí lo perciben. Estos valores ubicaron el poder adquisitivo actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990.

A este escenario se sumaron los vetos presidenciales a leyes sancionadas por el Congreso que buscaban recomponer los ingresos del sector pasivo. El informe recordó que, en agosto de 2025, el Poder Ejecutivo vetó una norma que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000.

Con esa ley en vigencia, la jubilación mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Milei”, indicó el documento al que accedió NA.

El fin de la moratoria previsional y sus consecuencias

Finalmente, el estudio advirtió que la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agravó aún más el panorama para los adultos mayores. Sin esta herramienta de inclusión, CEPA alertó que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no reunir los 30 años de aportes exigidos.

En estos casos, las personas deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y establece una edad de acceso más elevada para las mujeres, profundizando las desigualdades del sistema.