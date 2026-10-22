Las compras en el exterior por servicios postales crecieron 59,5% entre enero y septiembre

Las compras en el exterior mediante servicios postales acumularon US$960 millones entre enero y septiembre de 2026 y superaron en US$66 millones el monto registrado durante todo 2025. El crecimiento interanual del período fue del 59,5%, aunque los datos de septiembre mostraron una desaceleración.

Durante el noveno mes del año, las importaciones por esta vía alcanzaron los US$105 millones, un nivel similar al de agosto. Con ese resultado, los montos mensuales llevan siete meses consecutivos por encima de los US$100 millones.

Los datos corresponden a un relevamiento de la consultora Analytica, que analizó la evolución de las adquisiciones realizadas mediante servicios postales. El informe distingue entre el fuerte crecimiento acumulado y la moderación observada en el último registro mensual.

Septiembre tuvo el menor crecimiento interanual del año

En comparación con septiembre de 2025, las compras en el exterior por este canal aumentaron un 2,8% en dólares corrientes. Se trató de la variación interanual más baja de 2026, pese a que el monto se mantuvo por encima de los US$100 millones.

Al ajustar los valores por la inflación de Estados Unidos, la consultora calculó una disminución del 0,9% frente al mismo mes del año pasado. Según el relevamiento, fue la primera caída en términos reales desde la flexibilización del sistema.

La diferencia entre ambos indicadores permite observar que el leve incremento del dinero destinado a estas operaciones no alcanzó a compensar la variación de precios utilizada para la comparación. Así, septiembre combinó una suba nominal con un retroceso en la medición ajustada.

La proyección para el cierre de 2026

El acumulado de US$960 millones contrasta con los US$894 millones registrados durante todo 2025. De esta manera, al finalizar septiembre, las compras en el exterior mediante servicios postales ya habían superado el total del año anterior, con tres meses todavía por contabilizar.

A partir de esa evolución, Analytica proyectó que las importaciones por este canal cerrarían 2026 por encima de los US$1250 millones. La estimación corresponde al conjunto del año y está sujeta a los resultados de octubre, noviembre y diciembre.

El balance de los primeros nueve meses mantiene una expansión del 59,5% respecto del mismo período de 2025. En el último dato disponible, septiembre aportó US$105 millones, con una variación interanual del 2,8% y una caída del 0,9% al descontar la inflación estadounidense.