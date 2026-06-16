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Economía Relevamiento de los sectores

La mayoría de las economías regionales siguen en crisis, según informe de Coninagro

Según un informe de Coninagro, de 19 actividades relevadas, 8 están en crisis y 7 estancadas. Se detectó una leve mejora en la producción de papas, aunque la situación todavía sigue siendo delicada.

16 de Junio de 2026
La producción citrícola, una de las que sigue estancada.
La producción citrícola, una de las que sigue estancada. Foto: (Archivo)

REDACCIÓN ELONCE

Según un informe de Coninagro, de 19 actividades relevadas, 8 están en crisis y 7 estancadas. Se detectó una leve mejora en la producción de papas, aunque la situación todavía sigue siendo delicada.

Las economías regionales continúan mostrando un escenario complejo en gran parte del país, aunque algunas actividades comenzaron a evidenciar señales de recuperación. Así lo reflejó el último Semáforo de las Economías Regionales elaborado por Coninagro, que relevó la situación de 19 producciones representativas de distintas regiones argentinas.

 

El informe indicó que ocho actividades permanecen en situación de crisis, siete atraviesan una etapa de estancamiento y solo cuatro muestran indicadores de crecimiento. De esta manera, la mayor parte de los sectores productivos sigue enfrentando dificultades vinculadas a la rentabilidad y al comportamiento de los mercados.

 

Desde la entidad agropecuaria señalaron que el principal problema continúa siendo la relación entre precios y costos. En numerosos casos, los valores percibidos por los productores evolucionaron por debajo de la inflación y del incremento de los gastos operativos.

 

Sectores que permanecen en crisis

 

Entre las actividades catalogadas en rojo se encuentran la yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, maní, leche y mandioca. Algunas de estas producciones arrastran una situación delicada desde hace más de un año.

 

Según explicó Coninagro, la falta de recuperación de los precios generó un deterioro progresivo de la rentabilidad, afectando la capacidad de inversión y el sostenimiento de las explotaciones productivas.

 

"En la mayoría de estos casos, el problema principal está en el componente de negocio: los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos", sostuvo la entidad en su análisis.

 

Producciones estancadas y una mejora para la papa

 

El semáforo también ubicó en amarillo a las actividades forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. Estos sectores presentan una combinación de variables que impide consolidar una recuperación sostenida.

De acuerdo con el informe, los precios mostraron escasa dinámica frente a la inflación, mientras que los costos de producción continuaron elevados. A ello se sumó una demanda que, en términos generales, se mantuvo estable y sin grandes impulsos.

 

La principal novedad del relevamiento fue la mejora observada en la producción de papa, que dejó la categoría de crisis y pasó al segmento de estancamiento. Durante abril, el valor recibido por los productores se ubicó un 65% por encima del registrado un año atrás y mejoró un 10% respecto de marzo.

 

Menor superficie sembrada y recuperación de precios

 

El informe atribuyó gran parte de la recuperación de la papa a una reducción de la superficie sembrada durante la campaña actual. Luego de una temporada 2024/25 marcada por la sobreoferta y la caída de precios, los productores redujeron un 12% el área implantada.

La superficie cultivada se ubicó en 33.722 hectáreas, lo que derivó en una menor oferta disponible en el mercado. Esa situación permitió una mejora gradual de los precios a partir de los primeros meses de 2026.

 

Desde Coninagro señalaron que la reducción de la producción explica buena parte de la recuperación observada en los valores de comercialización, aunque advirtieron que todavía es prematuro hablar de una salida definitiva de la crisis.

 

Los sectores que muestran crecimiento

 

Por otro lado, las actividades ubicadas en verde fueron la producción bovina, ovina, los granos y la miel. Estos sectores lograron sostener mejores condiciones de rentabilidad y mostraron indicadores positivos durante los últimos meses.

La entidad destacó que en estas producciones los precios crecieron por encima de la inflación, favoreciendo el componente de negocio y mejorando las perspectivas económicas para los productores, publicó Clarín.

 

Sin embargo, el informe también advirtió sobre algunas señales de alerta, especialmente en el caso de los granos. Allí preocupa el fuerte aumento registrado en los precios de los fertilizantes nitrogenados y del gasoil, dos insumos clave para la actividad. A pesar de ello, estos sectores continúan siendo los que presentan el escenario más favorable dentro del conjunto de las economías regionales argentinas.

Temas:

Economías regionales relevamiento actividades Coninagro
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