La Inflación de septiembre se conocerá este martes: estiman nueva suba y anticipan qué pasará con los precios

La inflación de septiembre podría registrar una nueva aceleración respecto de agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 1,7%, el nivel más bajo de los últimos 14 meses. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el dato oficial, mientras que las consultoras privadas anticipan incrementos de entre el 1,9% y el 2,1%.

La atención estará centrada en determinar si el indicador consigue mantenerse por debajo del 2% mensual, algo que durante 2026 solamente ocurrió en junio y agosto, o si vuelve a superar ese umbral.

Entre los factores que explicarían la aceleración aparecen los aumentos registrados en alimentos y bebidas, especialmente verduras, además de los movimientos estacionales en indumentaria y otros rubros.

Cuánto estiman las consultoras para septiembre

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones privadas, la inflación de septiembre habría sido del 1,9%.

La consultora C&T Asesores Económicos coincidió con esa proyección, mientras que otras firmas anticiparon variaciones ligeramente superiores, publicó La Nación.

La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación mensual del 2%, con un incremento del 3,2% en alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, Eco Go también calculó un avance general del 2%.

Desde esta última consultora explicaron que agosto había contado con un factor favorable: la reversión de algunos aumentos estacionales registrados durante julio, una situación que no se habría repetido en septiembre.

Alimentos y ropa, entre los rubros con mayores aumentos

La consultora Equilibra proyectó un IPC del 2,1%, impulsado principalmente por los precios estacionales.

Según sus mediciones, estos productos registraron incrementos superiores al 4%, especialmente por las subas de verduras e indumentaria.

De confirmarse las estimaciones, septiembre mostraría una aceleración moderada frente al 1,7% de agosto, aunque los analistas consideran que esto no necesariamente implicaría un cambio en la tendencia general de desaceleración de los precios.

“El rebote solo serviría para recordarnos que el proceso de baja de la inflación no es lineal y está sujeto a oscilaciones vinculadas con la estacionalidad de cada mes”, explicó Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Qué se espera para el cierre de 2026

Las estimaciones del REM indican que la inflación podría mantenerse cerca del 2% mensual durante los próximos meses.

En el escenario más favorable, diciembre registraría una variación del 1,9%, mientras que la inflación acumulada del año se ubicaría entre el 30% y el 30,3%.

De cumplirse estas proyecciones, el indicador anual terminaría apenas por debajo del 31,5% registrado durante 2025, sin haber conseguido perforar el 1% mensual a lo largo de 2026.

El dato que publicará el Indec este martes será clave para evaluar la evolución de los precios y determinar si la desaceleración inflacionaria continúa o enfrenta nuevas dificultades.