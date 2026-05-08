La faena vacuna se desplomó y el consumo de carne quedó en uno de los niveles más bajos

La faena vacuna registró en marzo uno de los niveles más bajos de las últimas décadas para ese mes, en un contexto marcado por la caída del stock ganadero, la reducción del consumo interno y el fuerte incremento de los precios de la carne.

Según el informe económico elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), durante marzo se procesaron 1.029.000 cabezas de ganado bovino.

El dato representa una caída interanual del 0,2 por ciento respecto al mismo mes de 2025 y confirma la tendencia descendente que viene atravesando el sector durante los últimos meses.

Qué factores explican la caída de la actividad

Desde CICCRA señalaron que el escenario actual es consecuencia de una combinación de factores climáticos y productivos acumulados desde 2022.

El informe menciona el impacto de las sequías registradas entre 2022 y 2024, sumadas a las inundaciones ocurridas durante 2025, situaciones que provocaron una venta anticipada de animales y una reducción del stock de madres.

Según explicó la entidad, esto también afectó negativamente el índice de preñez y condicionó la recuperación del rodeo bovino. Durante el primer trimestre de 2026, un total de 349 establecimientos faenaron 2,973 millones de cabezas, lo que implicó una baja interanual del 7,6 por ciento.

La disminución alcanzó tanto a machos como a hembras, aunque la participación de estas últimas dentro de la faena vacuna llegó al 47,8 por ciento en marzo, un porcentaje que CICCRA considera por encima del nivel recomendable para sostener el rodeo.

También cayó el consumo de carne

El informe reflejó además una nueva retracción en el consumo interno de carne vacuna.

Durante el primer trimestre del año, el consumo aparente totalizó 512,8 mil toneladas, lo que representó una caída del 10 por ciento frente al mismo período de 2025.

En tanto, el promedio móvil de consumo por habitante se ubicó en 47,3 kilos anuales durante marzo, con una baja interanual del 3,7 por ciento.

La reducción del consumo se produjo en un contexto de fuertes aumentos en los precios de la carne vacuna.

El precio del asado subió casi 69%

El reporte indicó que el precio relativo del ganado en pie alcanzó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 el nivel más alto de los últimos 15 años.

Esa situación impactó directamente en el valor final de los cortes en las carnicerías y supermercados.

Según datos relevados por el INDEC y citados en el informe, algunos cortes registraron aumentos de hasta el 68,9 por ciento en el último año, como ocurrió con el asado.

Aunque en marzo la producción de carne logró una leve mejora interanual gracias al mayor peso promedio de los animales faenados, el acumulado trimestral terminó igualmente por debajo de los niveles registrados el año pasado.