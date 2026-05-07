La carne argentina enfrenta nuevas exigencias ambientales para ingresar a Europa

La nueva normativa ambiental impulsada por la Unión Europea comenzó a generar movimientos dentro de la cadena exportadora de carne argentina. Aunque las exigencias entrarán formalmente en vigencia desde diciembre de 2026, productores ganaderos ya enfrentan plazos clave para adecuarse a los nuevos requisitos.

El reglamento europeo 1115/2023 establece condiciones vinculadas a la trazabilidad y al control de productos provenientes de zonas deforestadas. En ese marco, el sector ganadero argentino deberá avanzar con el registro de establecimientos en la plataforma VISEC Carne antes de junio.

La herramienta fue desarrollada por la propia cadena cárnica argentina y busca centralizar información sobre los campos productores. El objetivo es garantizar que la carne destinada al mercado europeo no provenga de áreas afectadas por deforestación después de la fecha límite fijada por la Unión Europea.

Cómo funcionará el nuevo sistema

VISEC Carne cuenta con financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y del Consorcio de Exportadores ABC. La plataforma permitirá validar información vinculada a la producción y verificar el cumplimiento de las nuevas condiciones ambientales.

Desde el sector señalaron que la inscripción no tendrá costo para los productores. Además, remarcaron que completar el registro será fundamental para sostener las exportaciones hacia uno de los principales destinos comerciales de la carne argentina.

El nuevo esquema también busca facilitar los controles y acelerar los procesos de validación exigidos por el bloque europeo. Las autoridades comunitarias pretenden reforzar las políticas ambientales y de trazabilidad sobre distintos productos agroindustriales.

Qué establece la normativa europea

La regulación impulsada por la Unión Europea alcanzará no solo a la carne vacuna, sino también a otros sectores agroexportadores. El reglamento apunta a impedir el ingreso de productos vinculados a procesos de deforestación posteriores a la fecha establecida por Bruselas.

En ese contexto, los exportadores argentinos deberán presentar documentación y datos que permitan rastrear el origen de la producción. La medida implicará mayores exigencias administrativas y controles más estrictos sobre toda la cadena comercial.

La entrada en vigencia está prevista para el 30 de diciembre de 2026, aunque desde el sector privado ya comenzaron los preparativos para adecuarse al nuevo sistema. La implementación de VISEC Carne aparece como uno de los pasos centrales dentro de ese proceso de adaptación, según informó Ámbito.