Inundaciones en campos del norte de Santa Fe: "Va a ser un gran año de pérdidas para la producción"

REDACCIÓN ELONCE
La emergencia agropecuaria en Santa Fe fue declarada tras intensas lluvias que anegaron campos y dejaron aisladas a comunidades en el norte provincial.
La emergencia agropecuaria en Santa Fe marca un escenario crítico en el norte de la provincia, donde intensas lluvias provocaron inundaciones masivas y complicaciones tanto productivas como sociales. El Gobierno provincial activó un protocolo de respuesta inmediata y oficializó la medida a través de un decreto que abarca a los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.
En este contexto, la situación en el territorio es alarmante. Josefina Saliva, productora ganadera de la zona, describió el impacto de las precipitaciones en diálogo con el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Streaming. “Nosotros estamos ubicados dentro del departamento Vera, de la provincia de Santa Fe. Es una superficie muy amplia y de muchísimas hectáreas y no comprende solo a Santa Fe, sino también a Chaco y a Santiago del Estero. En esta zona, nos dedicamos a la producción ganadera. A partir de las lluvias, entre 200 y 400 mm en pocos días, los campos se inundaron, se anegaron y a partir de eso, los productores tuvimos que mover la hacienda para poder salvaguardarla, principalmente la hacienda de cría, pero en general la situación nos lleva a tener que seguir con la hacienda en su totalidad”.
Las lluvias extraordinarias, que en algunos casos alcanzaron hasta 400 milímetros en pocos días, generaron un escenario de emergencia que obligó a los productores a actuar rápidamente para evitar pérdidas mayores. Sin embargo, las dificultades logísticas y la falta de infraestructura agravan el panorama.
Un panorama productivo complejo y pérdidas inevitables
El traslado del ganado se convirtió en una tarea urgente pero sumamente compleja. Las condiciones del terreno, completamente anegado, dificultan cualquier tipo de movimiento, lo que incrementa el riesgo de pérdidas económicas.
“Esos números no los tenemos porque todavía los productores nos estamos moviendo. Son movimientos que necesitan mucho tiempo y se necesitan muchas personas para este trabajo y entre todos nos ayudamos un poco. Es muy complicado y difícil. No es fácil mover los animales con esta situación. No contamos con caminos adecuados para ello. Quedan poblaciones aisladas y la única manera de moverlo es por arreo. Pérdidas va a haber, pero no tenemos números concretos. Además de lo que se muere, estos traslados también implican pérdidas. No son fáciles, pero nosotros creemos que las pérdidas las vamos a ver y saber en unos meses. Va a ser un gran año de pérdidas para la producción”, indicó.
La falta de caminos transitables y la necesidad de movilizar animales a pie, en medio del agua, reflejan una situación extrema. Los productores coinciden en que el impacto real recién podrá medirse con el paso del tiempo.
Impacto social y comunidades aisladas
La emergencia agropecuaria en Santa Fe no solo afecta a la producción, sino también a la vida cotidiana de las comunidades rurales. El aislamiento de los parajes y la falta de servicios básicos profundizan la crisis.
“Nosotros consideramos que la producción y lo social van de la mano. Las personas que viven allí son las que trabajan y la situación es crítica porque los parajes están aislados, pasan días y días sin luz eléctrica porque se corta. Si trabajamos con luz solar, pero los parajes quedan muchos días sin luz, sin conectividad y sin salir porque no hay caminos, se complica la llegada de medicamentos, la educación se suspende porque los maestros no pueden ir a la escuela. Es una crisis generalizada”.
El testimonio refleja cómo las inundaciones impactan en múltiples dimensiones: salud, educación, conectividad y calidad de vida. La falta de infraestructura agrava una situación que ya era frágil.
Un problema estructural que se repite
La productora también hizo referencia a la falta de planificación a largo plazo y a la repetición de estos eventos en el tiempo. “Veníamos de tres años de sequía, que fueron muy duros, y luego tuvimos un impasse que tuvimos de calma. Ahora vinieron las lluvias. NO es recurrente año a año, tenemos períodos de inundación, pero sí lo que sucede cada vez que llueve es esto. Cuando no hay obras ni planificación, los reclamos son los mismos años tras año. Eso es lo que más nos duele a los productores porque necesitamos políticas de Estado que contemplen a largo plazo, gobierne quien gobierne nuestra región, que es una región con un gran potencial”.
En esa línea, destacó la resiliencia del sector: “El trabajo de los productores es admirable porque producir en estas condiciones, tenemos problemas en los déficits como en los excesos”.
La falta de obras hídricas y mantenimiento de canales aparece como uno de los principales reclamos históricos, que vuelve a cobrar fuerza ante cada evento climático extremo.
Incertidumbre y preocupación por lo que viene
De cara a los próximos meses, el panorama no resulta alentador. Las previsiones meteorológicas indican nuevas lluvias, lo que podría agravar aún más la situación actual.
“La esperanza es que baje el agua y nos deje acomodarnos un poco. La verdad es que están pronosticadas lluvias copiosas para mayo. Por lo tanto, no creo que sea fácil bajar esto. Va a bajar el agua si nos da un tiempito, pero falta mucha obra para que los canales estén limpios”.
Finalmente, advirtió sobre la magnitud del problema: “Este daño va a ser muy difícil, esto es la antesala de lo que se viene, pero no queremos dejar de visibilizar que es un problema estructural porque la dificultad de producir en estas condiciones está dada por años y años de no llevarse a cabo las obras que se necesitan”.