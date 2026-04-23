Enersa informa la suspensión de la atención de su Oficina Móvil en Puerto Sánchez.

Enersa informó que la jornada de atención de la Oficina Móvil prevista para este viernes 24 de abril, de 9 a 11, en el playón de Puerto Sánchez, en la ciudad de Paraná, ha sido suspendida.
Enersa suspende atención de su Oficina Móvil en Puerto Sánchez. La empresa de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima informó que la jornada de atención de la Oficina Móvil prevista para este viernes 24 de abril, de 9 a 11, en el playón de Puerto Sánchez, en la ciudad de Paraná, ha sido suspendida.
La actividad, que estaba destinada a brindar asesoramiento, atender consultas y facilitar la realización de trámites vinculados al servicio eléctrico, será reprogramada en una nueva fecha que será comunicada oportunamente.
A través de esta iniciativa, Enersa recorre distintos barrios de la provincia con el objetivo de acercar sus servicios a los usuarios, promover la suscripción a la factura digital, brindar información sobre el esquema de subsidios vigente y ofrecer herramientas para un uso más eficiente de la energía.
Enersa agradece la comprensión de los vecinos y reafirma su compromiso de continuar acercando sus servicios a la comunidad.