Informe sobre el desempeño exportador de las provincias: Entre Ríos creció por encima del promedio nacional

Un reciente estudio de la Universidad Austral reveló cómo es la radiografía actual de las exportaciones por provincia y la disparidad regional que queda en evidencia si se mira el desempeño de la última década. Así, mientras Neuquén tuvo un crecimiento exponencial del 3.230%, Catamarca y La Rioja exhibieron una contracción del 30% del volumen de su comercio en dólares con el exterior.

El informe resaltó que el caso de Neuquén es el más notable del período ya que pasó de representar el 0,25% de las exportaciones nacionales en 2015 al 5,2% en 2025. "Esta transformación, impulsada íntegramente por Vaca Muerta, convirtió a una provincia marginal en la cuarta de mayor relevancia", explicaron desde la Universidad Austral.

En 2015 la provincia patagónica exportaba principalmente frutas frescas (u$s34,2 millones), preparados de frutas (u$s18 millones) y productos químicos (u$s46 millones) y no registraba ventas de petróleo crudo. Mientras que, en 2025, el petróleo crudo representó u$s3.808 millones, el 84% de sus exportaciones totales. "Ningún otro territorio mostró una reconversión productiva de esta magnitud", destacan.

La segunda provincia con mayor crecimiento fue Jujuy (+309%), impulsado por el litio. "Pasó de exportar u$s308 millones en 2015 a u$s1.259 millones en 2025, transformando su matriz exportadora en menos de una década", destacó el trabajo citado.

La Pampa (+187%) y Tierra del Fuego (+145%) también más que duplicaron sus exportaciones, aunque desde bases mucho más bajas. Y Chubut (+139%) consolidó su perfil energético, con ventas que pasaron de u$s1.656 millones a u$s3.966 millones.

Las provincias con mejor y peor desempeño exportador

El estudio consideró como alto crecimiento a las exportaciones que avanzaron entre 50% y 100% en los últimos diez años. "Buenos Aires (+67%) y Entre Ríos (+66%) crecieron muy por encima del promedio nacional, consolidando su liderazgo. Salta (+66%) y San Juan (+51%) reflejaron el dinamismo de las provincias mineras. Corrientes (+92%) es el caso más destacado del NEA, aunque desde una base baja", detalló.

En cuanto a las provincias que perdieron peso sobre el total, se destacaron los casos de Catamarca (-31%) y La Rioja (-29%). "La caída desde u$s585 millones a u$s402 millones en Catamarca refleja la volatilidad del sector minero (no logró el despegue en litio que sí tuvieron Jujuy y Salta). Chaco (-12%) y Formosa (-17%) evidencian las dificultades estructurales del NEA para insertarse en los mercados globales", ampliaron.

Por su parte, Santa Fe (+23%) y Córdoba (+28%) crecieron por debajo del promedio nacional, lo que implicó una pérdida de participación en el agregado. "No tuvieron un mal desempeño absoluto, sino que hubo un cambio en el centro de gravedad de la economía exportadora hacia la energía y la minería", describieron.

Un mapa con crecimiento dispar

Los envíos al exterior de Neuquén se multiplicaron por 33 en una década: de u$s136 millones a u$s4.534 millones. "Es la transformación territorial más abrupta de la historia exportadora argentina reciente", destacaron. Asimismo, el informe subrayó que cinco provincias concentraron el 88% del incremento absoluto del período: Buenos Aires (+u$s12.722 millones), Neuquén (+u$s4.398 millones), Santa Fe (+u$s2.983 millones), Córdoba (+u$s2.375 millones) y Chubut (+u$s2.310 millones).

La reconfiguración incluyó movimientos dentro de las regiones. Así, mientras que la Patagonia pasó del 8,2% al 14,8% de las exportaciones totales entre 2015 y 2025, la región Pampeana cayó del 78% al 72,9%. Según repasó el informe, "las provincias argentinas presentaron perfiles exportadores radicalmente diferentes, que van desde la alta diversificación de Buenos Aires hasta la extrema concentración de Neuquén en combustibles o de San Juan en minería".

Así, sostuvieron que las estrategias de promoción de exportaciones deben reconocer las particularidades de cada región: mientras en el NEA el desafío es la baja escala exportadora, en la Patagonia se trata de consolidar y diversificar un perfil energético-minero, y en el NOA/Cuyo de acompañar una transición productiva hacia actividades de mayor valor agregado.

Exportaciones en el primer trimestre de 2026

En los tres primeros meses del año 2026, las exportaciones argentinas totalizaron u$s21.853 millones y exhibieron un alza del 16,9% respecto a igual período 2025. En ese marco, el 31% del total correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el 28% a Productos Primarios (PP), otro 28% a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y el 13% restante a Combustible y Energía (CyE).

Un informe de Politikon Chaco reveló que la provincia de Buenos Aires fue el distrito con el mayor monto de exportaciones en el primer trimestre: sus ventas al exterior representaron unos u$s7.039 millones (32,2% del total), fuertemente apoyadas en las ventas de productos primarios (explican el 32% del total bonaerense).

En segundo lugar se ubicó la provincia de Santa Fe con u$s4.031 millones (18,4% del total) y un fuerte predominio de las manufacturas agropecuarias (78% de las exportaciones santafesinas). El podio lo completó Córdoba con un total de u$s2.635 millones (12,1% del total), traccionado principalmente por manufacturas agropecuarias (46% del total cordobés).

La provincia de Neuquén se posicionó en el cuarto lugar del ranking nacional con exportaciones por u$s1.468 millones (6,7% del total país), con un protagonismo casi total de las exportaciones energéticas (explicaron el 97% del total neuquino). La provincia de Santa Cruz, por su parte, exportó por u$s1.152 millones (5,3% del total) apoyada en manufacturas industriales (74% del total de esa provincia).

Más atrás, con exportaciones de entre u$s300 y u$s800 millones, se ubicaron Chubut, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, Salta y Mendoza. Con ventas al exterior de entre u$s100 y u$s299 millones quedaron La Pampa, Catamarca, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro, Misiones, Tierra del Fuego y CABA. En el fondo del ranking, con exportaciones inferiores a los u$s100 millones, quedaron Corrientes, Chaco, La Rioja y Formosa.