Economía Las cifras del Indec

Inflación: vivienda y servicios registraron el mayor aumento de precios en noviembre

11 de Diciembre de 2025
Las cifras del Indec.
Las cifras del Indec. Foto: (Indec).

Vivienda y servicios es el rubro que registró el mayor aumento de precios en noviembre, con una suba de 3,4% que lo ubicó casi un punto por encima del promedio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza mensual de 2,5% en noviembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 27,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes, según supo Agencia Noticias Argentinas, fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 2,8% en noviembre en la medición nacional, con lo que la evolución de esta categoría estuvo levemente por encima del promedio.

En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

 

Entre los alimentos, bebidas y artículos de higiene y limpieza, se destacó el aumento del asado (13%), la nalga (10%), la carne picada común (9,5%), las gaseosas cola (6%) y el algodón (4,3%).

Temas:

indec precios inflación
