Establecieron el límite anual para que empresas subsidiadas puedan recuperar saldos de IVA

Las empresas de servicios públicos cuyas tarifas están reducidas por subsidios estatales cuentan con un régimen para recuperar determinados saldos de IVA acumulados. El Gobierno fijó el límite anual disponible para ese mecanismo en $27.200 millones.

El cupo comprende los créditos fiscales generados durante 2025. También podrán incluirse saldos de años anteriores que cumplan las condiciones para recuperarse y que no hayan quedado cubiertos por los límites establecidos para esos períodos.

La decisión fue instrumentada mediante la Resolución 1759/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada este miércoles 7 de octubre en el Boletín Oficial. La norma establece tanto el monto total como su distribución entre las actividades alcanzadas.

Cómo se distribuirán los $27.200 millones

El sector energético recibirá un cupo de $24.500 millones, que representa aproximadamente el 90% del total. Será, por lo tanto, la actividad con mayor participación dentro del límite definido para el recupero.

Para transporte se asignaron $2.500 millones, mientras que los $200 millones restantes corresponderán a otros sectores comprendidos en el régimen. Los montos constituyen cupos sectoriales y no una suma disponible para cada compañía.

El mecanismo alcanza a empresas que reciben subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica del Estado nacional. La ayuda puede otorgarse directamente o mediante fideicomisos y fondos creados para ese fin, siempre que reduzca las tarifas de los servicios prestados.

Qué saldos de IVA pueden recuperarse

El régimen está previsto en la Ley de IVA y permite recuperar créditos fiscales vinculados con operaciones destinadas efectivamente a la actividad subsidiada. Entre ellas se encuentran la compra, fabricación, elaboración e importación definitiva de bienes.

También se contemplan las contrataciones de obras y servicios utilizadas en esa actividad. Los automóviles están excluidos, por lo que no todos los gastos realizados por las prestadoras generan saldos recuperables mediante este mecanismo.

El importe que puede recuperarse tiene, además, un límite específico. Se calcula sobre la diferencia entre el saldo a favor acumulado y el que habría resultado si los subsidios recibidos hubieran estado gravados con la misma alícuota aplicable a la tarifa.

Cómo deberán tramitarse las solicitudes

Las empresas deberán presentar sus solicitudes de acuerdo con el procedimiento establecido por la ex Administración Federal de Ingresos Públicos. La fijación del cupo no supone una devolución automática: cada presentación debe cumplir las condiciones del régimen.

La normativa dispone que el Ministerio de Economía determine el límite anual teniendo en cuenta las condiciones generales de los ingresos presupuestarios. También le corresponde asignar los montos por sector o rama de actividad.

El Gobierno ya había fijado cupos mediante distintas resoluciones entre 2019 y 2025 para créditos generados desde 2018 hasta 2024. La nueva medida incorpora los saldos de IVA correspondientes a 2025 y mantiene la posibilidad de recuperar los anteriores que continúen pendientes y sean elegibles.