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Eslovenia y Entre Ríos fortalecen lazos culturales y suman oportunidades comerciales

La embajadora de Eslovenia en la Argentina, Tina Vodnik, abordó con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, una agenda en común entre su nación y Entre Ríos a partir de los acuerdos logrados por los países.

26 de Marzo de 2026
Eslovenia y Entre Ríos suman oportunidades comerciales.
Eslovenia y Entre Ríos suman oportunidades comerciales. Foto: (GPER).

La embajadora de Eslovenia en la Argentina, Tina Vodnik, abordó con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, una agenda en común entre su nación y Entre Ríos a partir de los acuerdos logrados por los países.

La embajadora de Eslovenia en la Argentina, Tina Vodnik, abordó con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, una agenda en común entre su nación y Entre Ríos a partir de los acuerdos logrados por los países que integran los bloques del Mercosur y la Unión Europea.

 

A los sólidos vínculos culturales entre Eslovenia y Entre Ríos suman oportunidades comerciales

Bernaudo puso en relieve que "la industria láctea entrerriana, por ejemplo, utiliza maquinaria europea, por lo que el acuerdo mejorará la competitividad al bajar aranceles de productos del denominado Viejo Continente".

Materias primas granarias, alimentos como carnes, miel y arroz elaborado; y también madera son parte de los bienes que Entre Ríos aporta a su oferta exportable.

El encuentro institucional sucedió este jueves por la tarde en la sede del gobierno entrerriano, donde analizaron el intercambio de bienes y servicios.

 

Incluso, la diplomática destacó la tarea de expertos con formación en el Concejo Regulador de Fuentes de Agua de Entre Ríos en el desarrollo de un proyecto destinado a mejorar el sistema de agua potable esloveno.

Vodnik puso en valor el rol de la colectividad de su país en la provincia, particularmente en la ciudad de San Benito; primer punto de residencia de los migrantes pioneros. En ese marco se habló que las negociaciones que se irán generando a partir del acuerdo entre los bloques de ambos continentes.

 

Tras la reunión, la diplomática recorrió Casa de Gobierno y en el recinto de la Cámara de Diputados, su titular, Gustavo Hein le hizo entrega de un presente junto con Bernaudo.

Temas:

Entre Ríos Guillermo Bernaudo Mercosur
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