Entre Ríos trabaja junto a la ONU en el desarrollo de pequeños productores.

Autoridades entrerrianas participaron en Paraná de la apertura de la misión técnica del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Entre Ríos trabaja junto a la ONU con pequeños productores. Autoridades entrerrianas participaron en Paraná de la apertura de la misión técnica del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). La agencia especializada de la ONU trabaja en la provincia con el objetivo de presentar novedades en líneas de inversión y esquemas de financiamiento y cofinanciamiento.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; indicó: "Resulta de suma importancia articular políticas de desarrollo para productores entre los gobiernos locales y nacionales; como así también con organismos internacionales como la FIDA.
Entre Ríos se encuentra trabajando en proyectos como la habilitación de la planta de faena de ovinos de la escuela agrotécnica Nº 52 Manuel Bernard, de San José de Feliciano, la cual tiene potencial de brindar a futuro servicios a terceros, mejorando las condiciones de comercialización de pequeños agricultores".
"A su vez, además de estos proyectos de infraestructura que incluyen caminos productivos, pusimos sobre la mesa otros relacionados a brindar asistencia técnica, capacitaciones y financiamiento a productores de la agricultura familiar; de los sectores tambos, quesería y ovinos/caprinos", añadió Bernaudo.
Por su parte, el director de FIDA para Argentina, Juan Diego Ruiz; precisó: "Desde la FIDA, venimos trabajando junto al Gobierno de Entre Ríos en proyectos que mejoren la calidad de vida de agricultores familiares, estudiantes de escuelas agrotécnicas y juventudes rurales en general. Entre ellos, podemos mencionar una plataforma digital que facilite el acceso al mercado, a servicios financieros, acceso al crédito y a fondos rotativos para cooperativas, comunas y escuelas agrotécnicas".
Finalmente, el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, señaló: "El acceso a organismos de financiamiento internacional representa una gran oportunidad para la provincia, porque permite fortalecer la producción y acompañar a quienes más lo necesitan. En este caso, el trabajo está orientado al sector bovino y la lechería, con especial atención a los pequeños productores y a las zonas más vulnerables".
Las actividades de la Misión continuarán hasta este viernes 24 de abril, e incluirán visitas a las escuelas agrotécnicas Las Delicias, de Gobernador Etchevehere; Hipólito Yrigoyen, de Arroyo Burgos y Manuel Bernard. También a la cooperativa de lechería Cepal, de San Gustavo; a obras en marcha en puentes sobre los arroyos Carpinchori y Curupí. A su vez, se realizará una reunión con agricultores familiares de Feliciano; entre otras actividades.
En la actividad estuvieron, entre otros, la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Vicari; el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), José Palacios; y el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Alejandro Miotti.