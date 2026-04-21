Empleados de comercio sin homologación del acuerdo: qué pasará con el aumento y el bono

El acuerdo paritario de Empleados de comercio sigue sin homologación oficial y genera incertidumbre sobre cómo se liquidarán los salarios y el bono correspondiente a abril de 2026. A pesar de haber sido firmado hace semanas entre las partes, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aún no formalizó su validación, lo que abre interrogantes entre trabajadores y empleadores.

El incremento acordado es del 5%, distribuido de manera escalonada entre abril, mayo y junio. Sin embargo, la falta de homologación no impide que las empresas deban avanzar con los pagos, ya que el propio convenio contempla un mecanismo alternativo para estos casos.

En este contexto, el acuerdo establece que los empleadores deberán abonar las sumas como anticipos, bajo conceptos específicos que luego serán reemplazados una vez que el Gobierno oficialice la homologación correspondiente.

Cómo se pagará el aumento sin homologación

Según lo estipulado en el artículo 14 del acuerdo de Empleados de Comercio, si los plazos de pago vencen antes de la homologación, las empresas deben liquidar los incrementos bajo la denominación de “Pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2026”.

Esto implica que el aumento del 2% previsto para abril deberá abonarse igualmente, aunque de manera provisoria. Lo mismo ocurrirá con los tramos siguientes de 1,5% en mayo y 1,5% en junio.

Foto: Archivo Elonce.

Una vez que el acuerdo sea homologado por las autoridades, estos montos serán compensados y reemplazados por los conceptos definitivos dentro del recibo de sueldo.

El bono y las sumas no remunerativas

Además del aumento porcentual, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000 mensuales entre abril y junio. Este bono también deberá abonarse bajo el esquema de anticipo si la homologación continúa demorada.

A esto se suma la continuidad de otras sumas no remunerativas ya vigentes, que elevan el total a percibir por los trabajadores durante este período. En conjunto, estos montos alcanzan los $120.000, aunque recién en julio se incorporarán al salario básico.

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Estas sumas impactan en ítems como antigüedad, presentismo y aguinaldo, aunque no generan aportes a la seguridad social, salvo en casos específicos como la obra social OSECAC.

Impacto en aportes y contribuciones

El acuerdo también establece una contribución extraordinaria a la obra social de los empleados de comercio, que se incrementa de $8.500 a $28.000 mensuales por trabajador. Este aporte corre por cuenta de los empleadores y busca sostener el sistema de salud del sector, indicó Iprofesional.

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Asimismo, se aclara que los incrementos no podrán ser absorbidos por aumentos previos ni compensados con bonificaciones habituales, aunque sí podrán ajustarse frente a sumas otorgadas unilateralmente por las empresas desde diciembre de 2025.

Otro punto relevante es que el acuerdo tendrá vigencia hasta marzo de 2031, con una instancia de revisión prevista para junio de 2026, en la que se analizará la evolución de los salarios frente al contexto económico.