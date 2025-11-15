 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Empresas podrán pedir créditos especiales para pagar aguinaldos

Esta nueva propuesta crediticia ofrece una tasa preferencial del 35% anual para los clientes del banco y está destinada exclusivamente al pago del aguinaldo. Los créditos serán en pesos, con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único.

15 de Noviembre de 2025
Banco Nación lanza nueva línea de créditos
Banco Nación lanza nueva línea de créditos Foto: archivo / ilustrativa Elonce

Esta nueva propuesta crediticia ofrece una tasa preferencial del 35% anual para los clientes del banco y está destinada exclusivamente al pago del aguinaldo. Los créditos serán en pesos, con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único.

El Banco Nación lanzó una nueva línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, pensada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las MiPyMEs y grandes empresas de todos los sectores económicos. La herramienta financiera busca aliviar la carga de las empresas a la hora de afrontar el Sueldo Anual Complementario (SAC), especialmente en un contexto económico desafiante.

 

Esta nueva propuesta crediticia ofrece una tasa preferencial del 35% anual para los clientes del banco y está destinada exclusivamente al pago del aguinaldo. Los créditos serán en pesos, con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único. Esto permitirá a las empresas contar con el financiamiento necesario para cumplir con sus compromisos salariales sin afectar su flujo de caja habitual.

La medida busca brindar un alivio a las empresas en un momento clave del año, cuando el pago del aguinaldo es un gasto significativo. Las empresas que abonen al menos el 50% de los haberes de su nómina a través del Banco Nación podrán acceder a una tasa fija preferencial del 35%. En tanto, aquellas que no cumplan con este requisito, contarán con una tasa del 50%.

 

Créditos sin límite reglamentario y plazos flexibles

 

Uno de los puntos destacados de esta nueva línea de crédito es que el monto de financiamiento no tiene límite reglamentario. Será evaluado de manera individualizada según las necesidades de cada empresa, lo que permitirá cubrir hasta el 100% de la nómina salarial de aquellas empresas que tengan sus cuentas radicadas en el Banco Nación.

Este enfoque flexible otorga a las empresas la posibilidad de adaptar el financiamiento a sus propias necesidades, lo que constituye una ventaja importante frente a los desafíos de liquidez que muchas de ellas enfrentan. Además, el desembolso único de los fondos facilitará una rápida disponibilidad de los mismos para que las empresas puedan abonar el aguinaldo sin demoras.

 

En términos de accesibilidad, la propuesta está disponible para empresas de todos los tamaños y sectores. El financiamiento se podrá gestionar de manera ágil a través de los canales habituales de la entidad, lo que permitirá una respuesta rápida para las empresas que lo necesiten.

Temas:

aguinaldo pago de haberes Banco Nación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso