Empresas podrán pedir créditos especiales para pagar aguinaldos

El Banco Nación lanzó una nueva línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, pensada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las MiPyMEs y grandes empresas de todos los sectores económicos. La herramienta financiera busca aliviar la carga de las empresas a la hora de afrontar el Sueldo Anual Complementario (SAC), especialmente en un contexto económico desafiante.

Esta nueva propuesta crediticia ofrece una tasa preferencial del 35% anual para los clientes del banco y está destinada exclusivamente al pago del aguinaldo. Los créditos serán en pesos, con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único. Esto permitirá a las empresas contar con el financiamiento necesario para cumplir con sus compromisos salariales sin afectar su flujo de caja habitual.

La medida busca brindar un alivio a las empresas en un momento clave del año, cuando el pago del aguinaldo es un gasto significativo. Las empresas que abonen al menos el 50% de los haberes de su nómina a través del Banco Nación podrán acceder a una tasa fija preferencial del 35%. En tanto, aquellas que no cumplan con este requisito, contarán con una tasa del 50%.

Créditos sin límite reglamentario y plazos flexibles

Uno de los puntos destacados de esta nueva línea de crédito es que el monto de financiamiento no tiene límite reglamentario. Será evaluado de manera individualizada según las necesidades de cada empresa, lo que permitirá cubrir hasta el 100% de la nómina salarial de aquellas empresas que tengan sus cuentas radicadas en el Banco Nación.

Este enfoque flexible otorga a las empresas la posibilidad de adaptar el financiamiento a sus propias necesidades, lo que constituye una ventaja importante frente a los desafíos de liquidez que muchas de ellas enfrentan. Además, el desembolso único de los fondos facilitará una rápida disponibilidad de los mismos para que las empresas puedan abonar el aguinaldo sin demoras.

En términos de accesibilidad, la propuesta está disponible para empresas de todos los tamaños y sectores. El financiamiento se podrá gestionar de manera ágil a través de los canales habituales de la entidad, lo que permitirá una respuesta rápida para las empresas que lo necesiten.