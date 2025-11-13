Créditos para compra de 0km y usados: el listado de concesionarias de Entre Ríos y el resto de las provincias

Créditos de BNA para la compra de 0km y usados:

El Banco Nación (BNA) anunció un significativo relanzamiento de su línea de préstamos personales “+Autos” que contempla un recorte en la tasa de interés nominal anual (TNA) fija en pesos, la cual se estableció en 38%. Esta actualización representa una disminución de 12 puntos porcentuales respecto a la tasa anterior, que había alcanzado el 50%.

Según explicó el BNA, se logró realizar este ajuste gracias a un panorama monetario más relajado, revirtiendo la situación generada por la disparada de tasas que siguió al fin de las LEFIs y la volatilidad electoral. Es que la línea “+Autos” había llegado a otorgar 300 créditos por día, pero prácticamente se había paralizado en medio del apretón monetario.

En ese momento, el Banco Central (BCRA) había retirado pesos y aumentado encajes para reducir la liquidez del sistema, buscando mantener el dólar lejos del techo de la banda de flotación. El regreso a la TNA del 38% pone nuevamente a este producto como una de las opciones de financiamiento más competitivas en el mercado automotor.

Según explicaron fuentes de la entidad, esta tasa del 38% ya se había ofrecido al lanzar la línea el 15 de julio, pero luego se vio forzada a subir a 44%, 48%, y finalmente al máximo de 50%, antes de volver al nivel actual.

Detalles clave de la propuesta “+Autos”

La oferta está disponible tanto para clientes como para no clientes del BNA y conserva la importante característica de ser un préstamo no prendario. Esto significa que funciona a sola firma, sin exigir una garantía real sobre el automóvil.

Los detalles principales del financiamiento son:

Monto Máximo: Se financia hasta $100 millones.

Cobertura: Cubre el 100% del valor del vehículo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Plazo de Devolución: Los plazos se extienden hasta 72 meses.

Vehículos Elegibles: Financia vehículos 0km o usados de hasta 10 años, sin distinción entre unidades de producción nacional o importadas.

Tipos de Unidades: Incluye autos, pick ups y utilitarios.

El proceso de solicitud se mantuvo como una gestión 100% online, la cual se inicia directamente en las concesionarias adheridas al programa. Para comenzar el trámite, los interesados solo necesitan presentar el DNI.

Además, el banco incluye servicios asociados al préstamo, como la apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital, y el acceso a la cotización y alta de seguro digital con Nación Seguros, con descuentos exclusivos para quienes tomen el crédito.

Más de 50 concesionarias en Entre Ríos

Para más información, el listado de concesionarias habilitadas para gestionar el crédito en Entre Ríos y el resto de las provincias, además de detalles adicionales, se centralizan en la página web bna.com.ar/home/masautos

Además, el sitio oficial del Nación ofrece un simulador para poder calcular cómo quedarán las cuotas en base al monto solicitado.

Podés acceder al simulador en este link.

Compra de autos usados: hay más de 50 concesionarias en Entre Ríos by elonceweb