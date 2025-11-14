 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Buscan reactivar el consumo

Mayoristas lanzan una semana de descuentos de hasta 40%: los locales adheridos

Del 17 al 23 de noviembre se realizará el “Black Week Nacional” en mayoristas, con rebajas de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. La iniciativa, es organizada por la CADAM. Qué comercios se suman.

14 de Noviembre de 2025
Mayoristas lanzan una semana de descuentos.
Mayoristas lanzan una semana de descuentos. Foto: (Los Andes).

Del 17 al 23 de noviembre se realizará el “Black Week Nacional” en mayoristas, con rebajas de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. La iniciativa, es organizada por la CADAM. Qué comercios se suman.

Con ventas mayoristas en baja sostenida, distribuidores, fabricantes y comercios de proximidad impulsan una acción conjunta del 17 al 23 de noviembre con rebajas de hasta el 40%. Según estimaciones privadas, la facturación de este sector del comercio cayó 5,4% en el primer semestre del año.

 

Frente a este panorama, los comercios mayoristas de todo el país se unen para lanzar una nueva edición de la Black Week Nacional, una semana de descuentos y promociones especiales que se realizará del 17 al 23 de noviembre en todo el territorio argentino.

Hasta 40% de descuento

 

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), está dirigida tanto al público general como a los pequeños comercios. Durante esos siete días, los locales mayoristas adheridos -con puntos de venta físicos y plataformas online- ofrecerán rebajas de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

 

El objetivo, explican desde el sector, es impulsar el consumo y dinamizar las ventas en una coyuntura marcada por la caída del poder adquisitivo y la retracción de la demanda. “Es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para mover la rueda de la economía”, destacan desde Cadam.

 

Impulso para los pequeños comercios

 

Inspirado en el concepto de los populares eventos “black”, el nombre también apela a un juego simbólico: lograr que las cuentas en “rojo” vuelvan a estar en “negro” en los balances del sector, publicó Los Andes.

La expectativa es que ese impulso promocional se traslade al comercio tradicional, donde autoservicios, almacenes y pequeños comerciantes continúan siendo actores clave del abastecimiento cotidiano.

 

En un escenario donde los sueldos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, los comerciantes mayoristas insisten en la necesidad de una reforma fiscal y laboral que reduzca costos, simplifique las cargas y favorezca la generación de empleo. “Existen aportes obligatorios que encarecen la contratación, no benefician al trabajador y terminan trasladándose a los precios”, advierten.

 

Qué comercios se suman

 

Temas:

Comercios mayoristas Noviembre ventas promociones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso