Las promociones bancarias exigen un nuevo requisito para conseguir los mayores descuentos

Supermercados, farmacias, bares y hasta el transporte ofrecen rebajas de hasta el 100%, pero sólo si el pago se realiza con un método clave. Esta modalidad ya domina las promociones de noviembre.
Para acceder a los descuentos bancarios más convenientes ya no alcanza con presentar la tarjeta del banco o pagar por QR. En distintos rubros del consumo diario, desde supermercados y kioscos hasta farmacias, comidas rápidas y transporte público, las promociones más fuertes —del 25%, 30%, 60% e incluso 100%— comenzaron a exigir un requisito adicional.
Cada vez más beneficios están disponibles exclusivamente para quienes realicen sus compras mediante un modo de pago alternativo: la modalidad “sin contacto” desde el celular, conocida como pago NFC.
Esta tecnología, que funciona con sólo acercar el teléfono al lector del comercio, permite completar la operación al instante y se convirtió en un filtro para acceder a las mejores promociones bancarias del mes.
Cómo funciona el nuevo método exigido por los bancos
El pago NFC —sigla de Near Field Communication— utiliza una antena incorporada al celular que permite operar como si fuera una tarjeta física. Al activar esta función en una billetera digital compatible, el usuario habilita que su teléfono actúe como tarjeta de débito, crédito o prepaga.
Este sistema está disponible en aplicaciones como Google Wallet, MODO, Apple Pay y billeteras bancarias específicas como Buepp. Cada compra se procesa a través de la tarjeta adherida dentro de la app, pero sin necesidad de sacarla de la billetera.
Para usarlo, es necesario cumplir tres requisitos: contar con un celular con antena NFC —hoy presente en el 32% de los móviles del país—, instalar una app que permita esta modalidad, y cargar en ella la tarjeta elegida.
Transportes: viajes gratis con devolución del 100%
La modalidad NFC ya se aplica en el Subte y en numerosas líneas de colectivos. Allí, quienes paguen acercando el celular y utilicen tarjetas Visa o Mastercard reciben reintegros del 100% del valor del pasaje.
Los beneficios incluyen:
Mastercard (crédito, débito y prepagas): reintegro total hasta el 30 de noviembre, con topes mensuales de $15.000 en Subte y $15.000 en colectivos.
Visa Débito: reintegro del 100% hasta el 31 de diciembre, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta.
Naranja X: también devuelve el 100%, con topes ampliados de $20.000 en Subte y $20.000 en colectivos.
De esta forma, miles de usuarios ya viajan gratis cada mes simplemente pagando con el celular en lugar de la tarjeta física.
Beneficios exclusivos en comercios: hasta 60% de ahorro
Durante noviembre, Mastercard lidera las promociones para pagos sin contacto con celular. Entre los descuentos más destacados figuran:
60% en kioscos Open 25 hs (jueves a domingos, tope $5.000 por día).
50% en dietéticas New Garden (lunes y miércoles, tope $6.000 por día).
30% en farmacias Farmacity, Simplicity, Get The Look y The Food Market (miércoles, tope $5.000 por semana).
30% en McDonald's (todos los días, tope $10.000 por mes).
25% en supermercados Jumbo, Disco y Vea (martes, tope $8.000 por semana).
A estos beneficios se suman promociones específicas por banco, también exclusivas para pagos NFC desde el celular.
Bancos: promociones propias para quienes paguen con el teléfono
Entre las entidades con más incentivos se destacan:
BBVA (Visa y Mastercard crédito):
20% en cafés de especialidad (tope $2.000 por día y $10.000 por mes).
20% en restaurantes, sábados y domingos (tope $5.000 por día y $20.000 por mes).
10% en Duty Free Shop (tope $20.000 por mes).
Banco Macro:
20% todos los días en McDonald's (tope $15.000 al mes).
Para clientes Selecta: 30% en Shop Gallery y Duty Free Shop con Visa Signature (tope $30.000 al mes).
Ualá:
30% los fines de semana en cafeterías, bares, restaurantes y fast food (tope $7.500 por semana).
Hipotecario:
40% en Burger King (tope $15.000 al mes).
30% en Rapanui (tope $15.000 al mes).
30% en Duty Free Shop (tope $25.000 al mes).
Una tendencia que seguirá creciendo
El Banco Ciudad, por su parte, ofrece cada mes la “Semana Buepp NFC”, que devuelve el 20% de todas las compras presenciales realizadas con Visa a través de su app Buepp. La próxima edición será del 23 al 30 de noviembre, con un tope de $5.000.
La multiplicación de beneficios exclusivos para pagos con celular confirma una tendencia: para aprovechar los mayores descuentos, ya no basta con tener las tarjetas, sino también con usarlas sin contacto desde el smartphone. (Clarín)